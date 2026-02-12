Blanca Suárez ha revolucionado las redes sociales en las últimas horas. La actriz, que es muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada -y, sobre todo, sentimental-, ha publicado un carrete de imágenes que ha dado mucho de qué hablar. La protagonista de El Barco ha compartido unas fotografías de un viaje a Corea del Sur junto a Javier Rey, su pareja desde el 2019 cuando coincidieron en El verano que vivimos. Meses después de esta escapada a la otra punta del mundo, la intérprete ha abierto el álbum de instantáneas de su ruta, así como de los planes que hicieron o de los platos locales que probaron. Sin embargo, sus seguidores se han fijado en un curioso detalle: el anillo que luce en el dedo anular.

¿Boda a la vista entre Blanca Suárez y Javier Rey?

Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre… son algunos nombres que figuran el el currículum amoroso de Blanca Suárez. Sin embargo, la actriz encontró la paz, la calma y la estabilidad en Javier Rey, con el que coincidió la primera vez en un set en el rodaje de Lo que escondían sus ojos. Desde el primer momento en el que iniciaron su relación, la pareja optó por la discreción y, de hecho, durante estos siete años, a penas existe material gráfico de ellos juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la madrileña ha ha abierto esta parcela, tanto en entrevistas como en redes sociales -como ha ocurrido en esta ocasión-.

El anillo que ha hecho saltar las alarmas. (Foto: Redes Sociales)

En su última publicación de Instagram, Blanca ha compartido imágenes de su viaje a Corea bajo el título «muy yo todo». En todas ellas, la actriz aparece degustando comida. Sin embargo, y pese al mensaje o de las fotografías de la comida, los usuarios del universo 2.0 se han fijado en la joya que luce en su dedo anular: un anillo de oro con una piedra preciosa que apunta a ser un brillante. Una pieza que ha causado una gran revolución, ya que podría tratarse de un compromiso. Además, su texto también ha dado de qué hablar, ya que podría referirse a que es muy ella la joya que ha elegido su pareja para pedirle matrimonio.

Además, un comentario de Pablo Alborán -su compañero de reparto en la última temporada de Respira- ha hecho aumentar los rumores de una posible boda. «Ehhhh… Ya tu sabes que yo se que tu sabes lo que yo sé», ha escrito el artista, que parece conocer el significado detrás de estas imágenes de Suárez.

El anillo que ha hecho saltar las alarmas. (Foto: Redes Sociales)

Si los rumores fueran ciertos, Blanca y Javier pondrían el broche de oro a más de un lustro de una discreta relación. En todo caso, se trataría de una celebración del amor ya que, recientemente, la actriz apuntó que se refería a su pareja como «su marido». «No me he casado, pero para mí, es mi esposo», le confesó a Vicky Martín Berrocal.