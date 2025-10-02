Blanca Suárez sorprende al hablar de sexo y de su relación con Javier Rey

La visita de Blanca Suárez al programa La Revuelta este jueves no ha pasado desapercibida en la crónica social de nuestro país. La actriz madrileña, que ha consolidado su carrera como uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión en España, acudió al plató de RTVE junto a Eduardo Noriega, para hablar de su nuevo proyecto cinematográfico: Parecido a un asesinato, un thriller que llegará a las salas de cine este viernes 3 de octubre. Sin embargo, como es habitual en el formato, Broncano no se limitó a las preguntas profesionales y se adentró en terrenos más personales. Entre las cuestiones clásicas del presentador, la actriz reconoció que en lo que respecta a su vida sexual «no ha sido un mal mes», aunque matizó que la distancia con su pareja ha estado muy presente.

Estas declaraciones despertaron de inmediato la curiosidad del público, que quiso saber más sobre la identidad de su novio. Blanca mantiene desde hace cuatro años una relación con el actor gallego Javier Rey, a quien conoció en el rodaje de El verano que vivimos. Aunque sus primeras impresiones no fueron precisamente buenas -ella misma ha confesado en tono de humor que al conocerle le pareció «un imbécil»-, el tiempo y la convivencia en los rodajes terminaron por acercarlos. Desde entonces, su historia de amor no ha hecho más que consolidarse, hasta el punto de que la actriz suele referirse a él como «su marido», aunque no estén oficialmente casados.

Blanca Suárez en ‘La Revuelta’. (Foto: RTVE)

Rey, muy conocido por el gran público gracias a series como Velvet o Fariña, es un intérprete con una sólida trayectoria que, sin embargo, no siempre soñó con dedicarse a la actuación. Nacido en Noya (La Coruña), hijo de un capitán de barco pesquero, pasó de vender marisco a domicilio y trabajar en distintos empleos a mudarse a Madrid para dedicarse por completo al teatro. Hoy es considerado uno de los actores más solventes de su generación.

Su relación con Blanca se ha caracterizado por la discreción. Ambos han sabido resistir la presión mediática y apenas comparten imágenes juntos en redes sociales, aunque sí han sido fotografiados en ocasiones por la prensa disfrutando de paseos por Madrid o escapadas románticas. Pese a esa discreción, tanto Blanca como Javier se han dejado ver en algunas entrevistas hablando con cariño del otro: él destaca el sentido del humor de la actriz, mientras que ella insiste en la tranquilidad y la seguridad que siente a su lado.

Javier Rey en un festival de cine. (Foto: Gtres)

La trayectoria profesional de Blanca Suárez

Blanca repasó brevemente su trayectoria profesional, recordando algunos de los hitos que marcaron su camino en la interpretación. No faltaron las menciones a sus papeles más recordados en televisión, como Julia Medina en El Internado, una serie que marcó a toda una generación, o Ainhoa Montero en El Barco. También destacó su salto al cine de la mano de Pedro Almodóvar en La piel que habito (2011), papel que le valió una nominación al Goya como actriz revelación. Otros directores de prestigio, como Álex de la Iglesia o Imanol Uribe, también han confiado en su talento, consolidando así una filmografía variada y en constante crecimiento.

En el programa, Suárez también habló de Eva, la protagonista de su nueva película, una mujer que busca rehacer su vida con una nueva pareja después de haber vivido una relación tormentosa con un policía posesivo y violento. Un papel intenso y complejo que, según contó, ha supuesto un reto interpretativo importante y que refleja un tema sensible y actual: la violencia en el ámbito íntimo.