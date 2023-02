La famosa carta que le remitió Patricia Llosa (78) a Isabel Preysler (71), escrita de su puño y letra, un mes antes de que la relación entra la reina de corazones y Mario Vargas Llosa (86) viera la luz en junio de 2015, y que la socialité hizo pública el pasado fin de semana, así como sus últimas declaraciones en las que ha acusado al hispanopeurano de haberse «reído» de su hija; han desatado la furia de los hijos del literato contra la que fuera su pareja durante más de siete años.

«Tengo un límite, y ese límite son mis hijos. Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos. No me voy a quedar callada. Ni resentida ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad…Pero, sí, tengo un límite y ese límite son mis hijos. Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella [Tamara Falcó], una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él», expresó Isabel a su revista de cabecera este miércoles

Unas palabras a las que los hijos de Vargas Llosa -Gonzalo (56), Álvaro (56) y Morgana (49)-, a falta de la reacción del escritor de La ciudad y los perros y La fiesta del chivo, han respondido por medio de otra conocida revista este jueves, alimentado, aún más si cabe, la polémica entorno a la ex pareja. «¿Quién se cree que es? No le tenemos ningún miedo», aseguran al tiempo que consideran que la filtración de la misiva es «una jugada» por la que podrían tomar «medidas». «Están muy molestos con que Isabel haya filtrado la carta» porque «creían que esas cosas quedaban entre señoras. Siguen sin entender por qué ha metido a su padre en el foco de la noticia. La indignación de la familia con Isabel es total», explican desde Semana.

Estas declaraciones llegan tan solo unas horas después de que todo el Clan Vargas Llosa se haya reunido en Francia con motivo del ingreso del Premio Nobel en la Academia francesa, que le ha concedido el título miembro de la Academia francesa de la lengua. Un hito importante en su trayectoria como escritor que ha sido «motivo para celebrar la vida a pesar de todas las cosas duras que están ocurriendo», tal y como ha comendado Morgana en su cuenta de Twitter a través de una imagen suya junto a su progenitor.

Rumbo a París 🔥🔥✈️✈️

A pesar de todas las cosas duras que están ocurriendo, también hay motivos para celebrar la vida #AcadémieFrançaise #MVLLinmortal @AlvaroVargasLl pic.twitter.com/BqUqUb4Lia — Morgana Vargas Llosa (@morganavll) February 7, 2023

La carta de Patricia Llosa a Isabel Preysler

En la carta, la ex mujer del célebre novelista durante más de cinco décadas, y enemiga íntima de Isabel desde que la acusara de entrometerse en su matrimonio con el Premio Nobel, Patricia advirtió a la madre de Tamara Falcó (41) de que su por entonces relación con Vargas Llosa, sería uno más de sus tantos caprichos: «Mario ha montado historias como la tuya 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio. El matrimonio lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer», reza el escrito. Asimismo, Llosa le aseguraba a Isabel que las «infidelidades eran continuas y consentidas».