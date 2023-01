Iñaki Urdangarin (54) y Ainhoa Armentia (43) celebran un año de amor. Coincidiendo con el cincuenta y cuatro cumpleaños del ex duque de Palma, fue en enero del año pasado cuando veían la luz las imágenes de Urdangarin dando un romántico paseo de la mano de su entonces compañera del bufete Imaz y Asociados, Ainhoa Armentia. Aquello fue la gota que puso fin a su matrimonio con la Infanta Cristina (57), y que ambos confirmaron mediante un escueto comunicaron el 24 de enero de 2022.

«De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean», anunció la pareja.

Desde entonces, la relación del ex balonmanista español y la originaria de Vitoria va viento en popa y se ha consolidado a pasos agigantados. Atrás quedan la presión mediática, el futuro laboral incierto de ambos o el abismo que puso en jaque (otra vez) a Zarzuela, y el matrimonio de la abogada con el diseñador automovilístico Manuel Ruiz. En estos doce meses, son varias las ocasiones en las que el yerno más polémico de Juan Carlos I (85) y Armentia se han dejado ver felizmente acompañados el uno del otro. Sin ir más lejos, Iñaki y Ainhoa han pasado parte de estas Navidades juntos. La pareja pasó el 23 de diciembre y durante unas horas el día de Nochebuena unida, aunque dedicaron los últimos días del año a sus respectivas familias. Así, Urdangarin celebró la Nochevieja con sus hijos, fruto de su matrimonio de veinticuatro años con la hija de los Reyes eméritos de España: Juan Valentín (23), Pablo Nicolás (22), Miguel (20) e Irene (17).

Pero además, según confirmo El Español el pasado mes de octubre, Iñaki y Ainhoa habrían encontrado, en régimen de alquiler, en Vitoria, un piso donde convivir. «Al menos, oficialmente pasan la mayoría de la semana en su nueva casa. No todo el tiempo que les gustaría o desean, por sus obligaciones personales», reveló el diario, entre las que se encontraría, por parte del ex duque, estar pendiente de su madre, Claire Laiebert, de 86 años de edad, a quien visita casi a diario.

El no divorcio de Urdangarin y la Infanta Cristina

Pese a que son varias la informaciones que aseguran que el divorcio entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin es inminente, la expareja aún tiene pendiente la firma, que se produciría cuando su hija pequeña cumpla la mayoría de edad.

No obstante, la hermana del Rey Felipe habría impuesto en otoño, una imprevista cláusula al padre de sus hijos para firmar el acuerdo, que mucho tiene que ver con la actual relación del ex deportista con Ainhoa Armentia. «La Infanta ha impuesto al padre de sus hijos una condición que no admite negativas. Exactamente, ha pedido a Iñaki Urdangarin que mantenga alejada de sus hijos a su novia, Ainhoa Armentia», confirmaban en el programa Y ahora Sonsoles.

La Infanta Cristina e Iñaki no tienen propiedades en común y se casaron, el 4 de octubre de 1997, en separación de bienes. De esta forma, la ex pareja únicamente tiene que pactar lo relativo a los cuatro hijos que tienen en común.