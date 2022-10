Inesperada reaparición de la Infanta Cristina. Pocas semanas después de que se haya cumplido el vigésimoquinto aniversario de su enlace con Iñaki Urdangarin y a la espera de que se confirme oficialmente el divorcio de la pareja, la hermana de Felipe VI continúa muy volcada en su actividad profesional. La que fuera duquesa de Palma de Mallorca ha viajado a Perú, donde ha podido conocer de primera mano uno de los proyectos de World Vision Perú. Lo ha hecho en el marco de su labor en la Fundación la Caixa.

Las artesanas beneficiarias de la comunidad de Umuto recibieron la visita de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia donde le enseñaron el avance de sus trabajos de artesanías, que pronto estarán a la venta por Internet gracias a la formalización y capacitación del proyecto #W4P. pic.twitter.com/tQsQj3o2c6 — World Vision Perú (@WorldVisionPeru) October 25, 2022

En este caso, doña Cristina se ha interesado por los detalles de la iniciativa Mujer Joven Emprendiendo, del programa W4P. Un proyecto que surge de la colaboración de la Fundación La Caixa, World Vision Perú, Codespa y Cite Textil. Esta iniciativa busca empoderar y desarrollar el potencial de la mujer rural en la ciudad de Cuzco. Ha sido en el Twitter Oficial de World Vision Perú donde han compartido las imágenes de la visita de la Infanta Cristina, que no ha dudado en posar con algunas de las artesanas de la comunidad de Umuto, que le han enseñado a la hija de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía el avance de sus trabajos de artesanías, que pronto estarán a la venta por Internet gracias a la formalización y capacitación del proyecto, tal como han explicado desde la organización.

«Ser parte de las ONGs que implementan este proyecto es maravilloso. Emociona ver cómo han avanzado las artesanas de la mano con los varones de la comunidad, trabajando en igualdad de condiciones y aportando desde sus propias habilidades. Este legado traspasa generaciones (…) pic.twitter.com/Tm3iPBIzn0 — World Vision Perú (@WorldVisionPeru) October 25, 2022

En las fotografías que se han distribuido, en las que doña Cristina aparece vestida con un poncho y muy sonriente, llaman especialmente la atención dos detalles. Por un lado, la recuperación total del rostro de la Infanta tras someterse al retoque estético para extirparse la verruga que tenía en el lado izquierdo del rostro, cerca de la nariz. Sin embargo, lo más llamativo es que la hermana de Felipe VI aún sigue luciendo su alianza de casada. Una cuestión que hace pensar que, a pesar de que fue el pasado mes de enero cuando se anunció la “interrupción de la relación matrimonial” de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina tras la publicación de las fotografías del ex deportista paseando con Ainhoa Armentia, todavía no se tiene noticia del divorcio. Un tema del que, por otra parte, no se espera que se hagan públicos los detalles, aunque no deja ser llamativo que, a día de hoy, la Infanta siga llevando su alianza.

Volcada en su trabajo

Este no es el primer viaje que realiza la Infanta Cristina desde que se confirmase su separación de Iñaki Urdangarin. Doña Cristina se ha volcado tanto con su faceta laboral, como en su familia, sobre todo, en la menor, Irene, que es la que todavía vive con ella. El pasado mes de septiembre estuvo en Portugal de la mano de la Fundación Aga Khan, pero también se la ha podido ver en otras zonas, como en Santander antes del verano.