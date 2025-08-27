Susto de Robert Moreno: fue hospitalizado por una crisis hipertensiva en pleno partido del Sochi

Robert Moreno, quien fuera ex seleccionador de España, ha sido hospitalizado este miércoles a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).

Robert Moreno, que entrena al Sochi desde diciembre de 2023, se sintió mal a falta de menos de un cuarto de hora para el final del encuentro, coincidiendo con el primer gol de su equipo. «Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro», aseguró Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.

Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes. El ex seleccionador español, de 47 años, abandonó el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesita ser ingresado ni pasar la noche encamado.

El Sochi, que ascendió esta temporada, es ahora mismo colista de la liga rusa, con un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados. No está siendo una temporada sencilla para Robert Moreno. Hace un mes, cuando su equipo cayó 0-4 contra el Akron, el técnico explotó. «Es el día en que siento vergüenza, algo que no he sentido en toda mi carrera como entrenador», dijo muy enfadado.