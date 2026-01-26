Robert Moreno se defiende y dice que nunca usó ChatGPT para preparar partidos: «Completamente falso»

Robert Moreno, ex seleccionador español, ha asegurado que «nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores» tras las declaraciones de Andrei Orlov, ex diretor general del Sochi, en las que informó que Moreno utilizaba ChatGPT en su etapa como entrenador en el club ruso.

«Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas», ha dicho Robert Moreno, destituido hace unos meses del Sochi ruso.

Según la versión del que fuera segundo entrenador de Luis Enrique y seleccionador español cuando el actual técnico del PSG se tuvo que retirar por problemas personales, el partido que menciona el Sochi (que ganaron 0-1 al Khabarovsk) no tiene nada que ver con esa ayuda de la inteligencia artificial.

«Presentarlo como un fracaso metodológico no tiene sentido. Es una ciudad con ocho horas de diferencia horaria y la preparación fue un dolor de cabeza que consensuamos todos, aunque la decisión final fue mía», dice Roberto Moreno. Además, «el fichaje del que hablan fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la Dirección Deportiva», añade.

«Mi carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis de datos y vídeo. Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico», añade el técnico español, actualmente sin equipo.

Las acusaciones de usar ChatGPT en el Sochi vino por el ex director general de ese equipo. «Un ejemplo curioso: cuando nos preparábamos para un viaje a Jabárovsk, Robert dijo: ‘Ya lo tengo todo planeado. He configurado todos los parámetros de viaje en ChatGPT. Tenemos que llegar el día del partido. Entrenaremos una hora antes en Sochi y, dos días antes de la salida, empezaremos a las siete de la mañana’. Miré la presentación: según ella, los jugadores no debían dormir durante 28 horas. Le pregunté: ‘Robert, todo va de maravilla, pero ¿cuándo van a dormir los chicos?’. Moreno introdujo los nuevos parámetros y la presentación se actualizó. Al final, seguimos el horario que ChatGPT había creado», dijo este directivo sobre Moreno.

El español dice que tuvo «diferencias profesionales» con este directivo y que «entiende que pueda haber motivaciones personales detrás de estas declaraciones, pero prefiero ceñirme a los hechos: Mi salida fue de común acuerdo en un momento de resultados irregulares y de diferencias en la planificación deportiva, como pasa en el fútbol».