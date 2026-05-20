Zapatero, la «inspiración» y el «ejemplo a seguir» de Francina Armengol en Baleares

Son muchos los socialistas que deben estar revisando sus cuentas en las redes sociales para repasar sus «momentos» con el ahora imputado José Luis Rodríguez Zapatero. Es el caso de Francina Armengol, quien hace apenas tres años, en la última visita del ex presidente del Gobierno a Palma, lo señalaba como «un ejemplo a seguir» y «una inspiración» para el socialismo balear, que perdería, por cierto, el poder en todas las instituciones de las Islas en las que gobernaba dos meses después de la visita de Zapatero.

Zapatero se dio el 27 de marzo de 2023 un paseo por el centro de Palma junto a la cúpula del socialismo balear. Allí estaban Francina Armengol, Iago Negueruela, Rosario Sánchez, José Hila y Alfonso Rodríguez Badal, entre otros. Nada menos que la presidenta del Govern, la presidenta del Consell de Mallorca y alcaldes como los de Palma y de Calvià. Todos perderían sus puestos dos meses después en las elecciones autonómicas y municipales.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular balear han empezado a difundir un vídeo de ese paseo que acabó con una merienda en el conocido Bar Bosch del centro de la capital balear. En el vídeo, una Armengol encantada de la visita preelectoral de Zapatero afirma que el ex presidente del Gobierno es «una inspiración» para ella y para el socialismo balear.

De la visita y reunión con la cúpula socialista balear hay también el testimonio de la propia Armengol, quien en su cuenta de Twitter escribió «Tu defensa de la diversidad cambió vidas, tus valores ampliaron derechos a la gente y tu talante es un ejemplo a seguir en estos tiempos de ruido. Amigo y compañero. ¡Siempre contigo, José Luis!

Que alegría vernos, presidente Zapatero, y charlar un rato en nuestro Bar Bosch. Tu defensa de la diversidad cambió vidas, tus valores ampliaron derechos a la gente y tu talante es un ejemplo a seguir en estos tiempos de ruido. Amigo y compañero. ¡Siempre contigo, José Luis! pic.twitter.com/lwaz44pmsQ — Francina Armengol (@F_Armengol) March 27, 2023

La merienda socialista con Zapatero era el colofón a la vista del ex presidente con motivo de una conferencia que ofreció Zapatero en el Hotel Valparaíso, invitado por el Círculo de Economía de Mallorca.

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por un caso de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer ex presidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.