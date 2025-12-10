Menorca pone fin a la dictadura del catalán e incorpora el español en todas sus comunicaciones oficiales

El Consell de Menorca que gobierna el PP ha tomado una decisión histórica al incluir el español en las comunicaciones oficiales de la institución. A partir de ahora, el nuevo reglamento lingüístico aplicará una «cooficialidad real y efectiva» entre el español y el catalán. Era una exigencia de la ex consellera de Vox, ahora consellera no adscrita, Maite de Medrano, para la aprobación de los presupuestos.

Este profundo cambio en el reglamento significa llevar a la práctica ese «bilingüismo cordial» que el PP viene defendiendo en los últimos años. Con esta modificación se elimina la obligación de usar únicamente el catalán en las reuniones internas del Consell, así como en las actividades formativas de la institución que lidera Adolfo Vilafranca (PP).

Por otro lado, los cursos de formación interna y los exámenes de acceso a la función pública podrán realizarse en ambas lenguas, a libre elección de cada persona. Por si fuera poco, PP y Vox también proponen que los programas informáticos y los diferentes sistemas tecnológicos que se emplean en el Consell insular puedan tengas operativas ambas lenguas, tanto el catalán como el castellano.

Otro de los aspectos más destacados de este nuevo reglamento es la importancia que se le da a la modalidad insular propia de la isla, el menorquín, que tendrá preferencia en la atención presencial y telefónica, y también en publicaciones institucionales, revistas, memorias, carteles y anuncios de todo tipo.

Este punto en concreto era una petición de la consellera De Medrano para que la identidad lingüística de la isla no se viese borrada y convertida en un «apéndice del catalán».

El conseller de Cultura, Joan Pons Torres, histórico dirigente de la Fundación Jaime III, ha sido el encargado de llevar la propuesta a comisión informativa por vía de urgencia para modificar 18 de los 27 artículos del reglamento actual.

La tramitación del texto ha provocado el enfado y la rabia de los independentistas de Més per Menorca, el único partido que ha votado en contra en comisión. El PSOE, por su parte, ha decidido abstenerse. En las próximas semanas la propuesta se llevará al Consell, donde el PP podrá aprobar la medida con el apoyo de Maite de Medrano.

Cabe recordar que el actual reglamento fue aprobado en el año 2016. Por aquel entonces, el catalán tenía una posición privilegiada en todos los ámbitos de la institución. Con la modificación se incorpora el castellano como lengua cooficial, aunque se seguirá dando prioridad al catalán.