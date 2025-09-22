Las velas de Candlelight y la música de Vivaldi iluminan la madrileña Basílica Pontificia de San Miguel

El cuarteto de cuerda Parallel Quartet interpretará las Cuatro Estaciones de Vivaldi en una nueva edición de los conciertos multisensoriales Candlelight en Madrid. El evento tendrá lugar el próximo jueves 25 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Basílica Pontificia de San Miguel (Madrid).

Se trata de un enclave único para este tipo de obras. La basílica fue construida en 1739, y se trata de uno de los templos barrocos más emblemáticos de Madrid, con una fachada singular, un interior decorado con gran belleza y una acústica excepcional.

Candlelight es una iniciativa de Fever y tiene como objetivo democratizar el acceso a la música clásica y atraer a un público más amplio, incluyendo a aquellos que nunca han asistido a un concierto de este género.

Además de sus conciertos regulares en más de 150 ciudades de todo el mundo, la serie de conciertos ofrece experiencias especiales a lo largo del año, como Candlelight Navidad, con villancicos clásicos y bandas sonoras de películas navideñas, conciertos temáticos de Halloween, el especial de San Valentín o los conciertos de verano en ciudades seleccionadas que se celebran en lugares únicos al aire libre.

Democratización de la música clásica

La empresa de espectáculos culturales describe Candlelight como una serie de conciertos en vivo producidos diseñados para democratizar el acceso a la música clásica. Lo califican como un innovador formato que ofrece una experiencia musical única a través de una variada selección de programas para todos los gustos, interpretados por talentosos músicos locales en espacios icónicos iluminados por miles de velas.

Su intención es crea una atmósfera inmersiva e íntima que atraiga a una amplia audiencia, incluidos aquellos que quizás nunca han considerado asistir a un concierto de música clásica. Gracias a los conciertos, el público puede conectar tanto con obras maestras de compositores clásicos como Vivaldi, Mozart o Chopin, como con nuevas interpretaciones de éxitos de artistas como Queen, ABBA, Coldplay o Ed Sheeran. La marca Candlelight está presente en más de 150 ciudades de todo el mundo y ha cautivado a millones de espectadores desde su lanzamiento