El pasado de La Falete, de ‘La Casa de los Gemelos’, en Telecinco

La Casa de los Gemelos se ha convertido en el reality más comentado de los últimos meses, después de protagonizar una enorme polémica debido a la violencia que se pudo ver en directo, que obligo a los streamers Zona Gemelos a cancelarlo tras apenas nueve horas. La gran protagonista fue La Falete, que protagonizó varias peleas con Triana Marrash, una conocida tiktoker que ya saltó a Telecinco para contar su vida de lujo en Dubai. Pero antes fue la propia Falete (su mote se debe a su parecido con el cantante) la que probó suerte en 2024 al participar en Got Talent, una imagen que seguro que muchos espectadores ya habían olvidado.

En octubre de 2024, cuando se emitió la décima edición del programa de talentos de Telecinco, apareció en el escenario del teatro para sorpresa de muchos, que la reconocieron después de que ya tuviese fama en la red. Allí demostró sus habilidades al intentar imitar las artes marciales, pero teniendo un palo de escoba en sus manos. El show fue de lo más llamativo, ya que es complicado pensar que pudiera tener gran agilidad con su peso, pero lo cierto es que se trata de un ejercicio que ha repetido muchas veces para sus seguidores de TikTok e Instagram, que se cuentan por cientos de miles.

Florentino Fernández, Risto Mejide y Tamara Falcó no quisieron que este peculiar estilo, mitad majorette y mitad Kung Fu Panda pasase a la siguiente fase, por eso apretaron el botón rojo para que su actuación se acabase. Paula Echevarría fue la única que no quiso que terminase, aunque no le sirvió de nada, ya que quedó eliminada, aunque su objetivo, que era llamar la atención, ya lo había conseguido. Pese a todo, tres jurados le dieron sus votos positivos, aunque finalmente no pudo pasar de fase y no llegó a la semifinal del programa.

El caché de ‘La Falete’ se dispara tras ‘La Casa de los Gemelos’

El nombre real de esta tiktoker gitana es Asunción y es protagonista de cientos de vídeos que se pueden ver en sus redes sociales, todos ellos en clave de humor, aunque siempre con un toque de violencia que ya es su seña de identidad. Es habitual verla romper palos, partir todo lo que se le ponga por delante o amenazar a todo el que tenga el valor de llevarle la contraria, algo que ya mostró en el reality de Zona Gemelos.

Su paso por los diferentes formatos que los hermanos Carlos y Daniel Ramos han emitido antes de este peculiar Gran Hermano de frikis de la red, han provocado que La Falete sea una de las personalidades más buscadas por discotecas y pubs para sus conocidos ‘bolos’. Este trabajo consiste en acudir a los locales para hacerse fotos con los asistentes y aparecer durante la noche para realizar algún tipo de show, cantar o bailar junto a los DJ’S.

Se trata de algo que ya hacían personajes como Paco Porras, Tamara (ahora Yurena) y que explotaron al máximo los concursantes de programas como Gran Hermano, Mujeres y Hombres o Viceversa o Supervivientes. Tal y como ha podido saber Happy FM, La Falete cobra 1.100 euros + gastos (ahí entrarían los gastos de dietas, alojamientos y transporte al lugar).

El mánager de Asunción también se encarga de llevar este tipo de trabajos para otros personajes muy conocidos en la red como Truco Rumano, El Dandy de Barcelona y Ruth y José, los también conocidos por La Casa de los Gemelos.

Pero no son los únicos personajes conocidos que tiene, también es posible contratar a caras más televisivas, como Álex Girona, Álvaro Boix, Alba Casillas o Marieta (todos ellos gracias a La isla de las tentaciones), Borja (último ganador de Supervivientes), la actriz Claudia Bavel y el muy conocido Jordi Sánchez, recordado por dar vida a Antonio Recio en la serie La que se avecina.