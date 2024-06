La confesión sexual de Claudia Salas en ‘La Resistencia’: «Cuando estoy nerviosa digo la verdad»

Claudia Salas ha vuelto a La Resistencia con motivo de estreno de la octava temporada de la serie Élite, que será la última de esta ficción de Netflix que ha revolucionado el mundo de las series. La actriz ha llegado al plató de David Broncano cargada de sinceridad ante las preguntas clásicas sobre el sexo y el dinero en el banco.

En la serie ha dado viva por última vez a Rebeca, la hija de unos narcos de la droga que se convierte en la choni del elitista colegio Las Encinas. Con su actitud de barrio consigue llamar la atención desde el primer momento y se convierte en una de las más conocidas de la exclusiva urbanización en la que vive junto a otros hijos de ricos.

La noche ha comenzado con la actriz dándole su regalo al presentador, un ritual habitual de cada uno de los invitados, que llegan cargados de todo tipo de cosas para el programa. En este caso no fue nada material, ya que lo que ella le ha ofrecido es «información» que iba con «todo el respeto».

Por todos los seguidores de La Resistencia es sabido que David Broncano vivió durante muchos años en el madrileño barrio de Entrevías, situado en el distrito de Vallecas. Allí vivió durante mucho tiempo su abuela y después fueron sus padres lo que habitaron aquella casa.

📩 Claudia Salas tiene unas cartas para Broncano. A ver si le estaban llegando las multas a la antigua casa y él muy zorro sin pagar nada. pic.twitter.com/9aXfiq4DzB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2024

Casualidades de la vida, en el año 2020 el inmueble se puso a la venta y la compradora terminó siendo la prima de Claudia Salas. Lo que nadie sabía, ni el propio Broncano, es que siguen llegando cartas a su nombre a ese domicilio, por lo que le ha querido contar que tiene varias para entregárselas. La propia prima de la actriz ha estado en el plató y le ha confirmado que no ha abierto ninguna, algo que sería un delito.

Claudia Salas responde a las preguntas clásicas de La Resistencia

Llegados a la parte más jugosa de la entrevista, la madrileña ha comenzado avisando: «Yo cuando estoy nerviosa digo la verdad». Sobre el dinero que tiene en el banco no ha dudado en dar detalles sobre sus inversiones y su Declaración de la Renta, algo que se ha puesto de moda entre los invitados del programa últimamente.

Claudia Salas AKA La invitada más sincera en las Preguntas clásicas™ pic.twitter.com/61iVXf6bPT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2024

«Me acabo de comprar una casa. Bueno, me acabo de comprar una hipoteca. Entonces 186.000 euros. Bueno, creo que 184.000 ya. Y ahora viene la declaración de la renta, que me quitan 15.000, que no está mal eh. Así que ciento y pico mil», ha contado con naturalidad.

En el caso de las relaciones sexuales en los últimos 30 días, Claudia ha comenzado contado una mentira: «No he foll*** nada. me levanto, me recogen… ni 0,2, estoy reventada, es horrible». Pero después de insistir un poco, la actriz ha decidido no ocultar más: «Mira, te voy a contar la verdad, yo desde que sé que vengo ha motivado esto. Entonces a lo mejor, desde que sé que vengo, 4 o 5 en una semana. Esa es la verdad».