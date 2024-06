Gabriel Guevara impacta en ‘La Resistencia’ al llevar «el peor regalo en siete temporadas»

El pasado miércoles, Gabriel Guevara y Denisse Peña acudieron a La Resistencia, programa presentado por David Broncano. Lo hicieron para presentar Desde el mañana, la nueva serie original de Disney+ que se estrenó el pasado 12 de junio. Entre otras cuestiones, dieron a conocer numerosos detalles sobre este nuevo proyecto.

Por si fuera poco, y como suele ser habitual en La Resistencia, los dos invitados llevaron un regalo a David Broncano. La primera en entregárselo fue Denisse Peña, que no tardó en explicar qué era exactamente: «Es una piedra porque yo creo mucho en las energías. Me encanta y la que te he traído es para ayudar a dormir, para buenos comienzos», aseguró, haciendo un guiño a esa nueva etapa en RTVE que, en cuestión de meses, empezará.

Acto seguido, fue el turno de Gabriel Guevara para hacer entrega de su regalo al presentador de La Resistencia. Lo que nadie esperaba es que se tratase de nada más y nada menos que una bandera con el nombre de su marca de ropa. Entre risas, el actor reconoció lo siguiente: «Para que lo cuelgues por ahí. Había que aprovechar, no me jodas».

Como no podía ser de otra manera, el público de La Resistencia no tardó en empezar a abuchearle. Algo que no gustó en absoluto a Gabriel Guevara, tanto es así que quiso responderles: «Ya os gustaría a vosotros, cabrones». El presentador, por su parte, reconocía no salir de su asombro: «¿Qué tipo de regalo es ese?».

El peor regalo en siete temporadas. Que ya es decir.

Si llega a venir de público, Gabriel habría acabado en el taburetillo. pic.twitter.com/56wHcal3ow — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 19, 2024

Acto seguido, David Broncano decidió explicar algo muy concreto: «No puedo colgarlo porque Movistar Plus+ no me deja. Voy a tener que doblarla y guardarla», aseguró, mientras guardaba el regalo del actor debajo de su mesa. Lejos de que todo quede ahí, Guevara quiso ir mucho más allá. ¿De qué forma? Intentando poner nada más y nada menos que una pegatina en la cabina en la que se encuentran Grison y Ricardo Castella.

Éstos, al ser conscientes de las intenciones del invitado, no tardaron en pararle los pies. Es más, David Broncano volvió a recordar lo siguiente: «Aquí no se pueden poner marcas comerciales». Al ver que no pudo colocar su bandera ni tampoco las pegatinas que traía, Guevara no tardó en mostrar su indignación: «¡Pensaba que en La Resistencia se podía hacer de todo!».

«Como regalo…», comentó el conductor del programa de Movistar Plus+. Aunque Gabriel trató de sumarse, in extremis, al regalo que su compañera en Desde el mañana entregó a David Broncano, éste no se lo permitió: «Lo ha traído ella». La actriz, que no daba crédito a la situación, acabó pronunciándose sobre lo que acababa de suceder: «Mira que pensaba que mi regalo era regulero, pero me has dejado bien, ¿eh? ¡Gracias!».