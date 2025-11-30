Convocatoria del Real Madrid contra el Girona: Asencio no supera la gastroenteritis y se queda en Madrid

La convocatoria del Real Madrid para el duelo contra el Girona tiene varias novedades positivas y una baja de última hora negativa. Raúl Asencio no ha superado la gastroenteritis que no le permitió entrenarse en la previa para este encuentro y no está en la lista para poder jugar contra los catalanes. Xabi Alonso sí recupera para este encuentro a Militao, Rüdiger y Mastantuono.

Por otro lado, las bajas que tiene el Real Madrid para el duelo contra el Girona son Carvajal, Huijsen y Alaba. Los tres se recuperan de sus respectivas lesiones. El capitán tratará de regresar antes de que acabe 2025, mientras que los centrales tratarán de estar el próximo miércoles en el duelo contra el Girona.

Tras empatar los dos últimos encuentros contra Rayo Vallecano y Elche, el Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos contra el Girona si no quiere ver cómo pone en riesgo el liderato. El Barcelona está a un punto de los blancos, mientras que el Villarreal está a tres. Por otro lado, el Girona se mantiene en descenso y buscará dar la sorpresa ante los de Xabi Alonso para escapar de una posición que empieza a ser complicada para los de Míchel.

Xabi salva una vida

Xabi Alonso salvó una bola de partido ante el Olympiacos. Si los blancos no hubiesen ganado en Grecia, se habrían metido en un problema muy importante que habría afectado directamente al entrenador vasco. Cuatro pinchazos consecutivos habrían sido una situación difícil de gestionar.

En el viaje a Atenas, la plantilla del Real Madrid se unió a su entrenador con la intención de sacar adelante una temporada en la que todo está vivo. Los blancos tienen abiertas todas las opciones de título y saben que lo mejor que pueden hacer es estar juntos para sacarlo adelante.

Convocatoria del Real Madrid