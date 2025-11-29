Alineación del Real Madrid contra el Girona: todos pendientes de Asencio

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Girona tendrá varias novedades respecto al encuentro contra el Olympiacos. Xabi Alonso recupera a jugadores importantes como Rüdiger, Militao y Mastantuono. Además, Raúl Asencio está pendiente de recuperarse tras sufrir una gastroenteritis. Los blancos le esperarán y darán a conocer la convocatoria en la mañana del domingo.

En la portería estará Courtois, que se ha recuperado tras sufrir un proceso vírico que le impidió jugar contra el Olympiacos. En la defensa estará Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, mientras que, si Xabi puede contar con dos centrales, será Álvaro Carreras el que ocupará esa posición. Si ambos están bien, Rüdiger y Asencio serán los centrales. El alemán lleva varios días entrenando con normalidad, mientras que el canterano está pendiente de una gastroenteritis.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que Güler y Bellingham darán juego al Real Madrid. Por delante, por la derecha atacará Valverde, mientras que por la izquierda lo hará Vinicius Junior. La principal referencia ofensiva será Mbappé.

Obligados a ganar

Tras empatar los dos últimos encuentros contra Rayo Vallecano y Elche, el Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos contra el Girona si no quiere ver cómo pone en riesgo el liderato. Por otro lado, el Girona se mantiene en descenso y buscará dar la sorpresa ante los de Xabi Alonso para escapar de una posición que empieza a ser complicada para los de Míchel.

Xabi Alonso salvó una bola de partido ante el Olympiacos. Si los blancos no hubiesen ganado en Grecia, se habrían metido en un problema muy importante que habría afectado directamente al entrenador vasco. Cuatro pinchazos consecutivos habrían sido una situación difícil de gestionar.

En el viaje a Atenas, la plantilla del Real Madrid se unió a su entrenador con la intención de sacar adelante una temporada en la que todo está vivo. Los blancos tienen abiertas todas las opciones de título y saben que lo mejor que pueden hacer es estar juntos para sacarlo adelante.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Girona: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.