Asencio tiene gastroenteritis y es duda para Gerona

Raúl Asencio, con una gastroenteritis, fue la principal ausencia en el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid este sábado en Valdebebas. El delantero comenzó este viernes a sentirse indispuesto y no pudo participar en la sesión que los blancos celebraron en el día previo a viajar a Gerona, donde se medirán al Girona en la jornada 14 de Liga. Su evolución en las próximas horas marcará su aparición en la convocatoria o no. Teniendo en cuenta que los hombres de Xabi Alonso viajan a Cataluña en la mañana del domingo, no se le puede descartar por el momento.

También se entrenaron con normalidad Mastantuono, Rüdiger y Alaba. Los tres estarán en la convocatoria para el encuentro contra el Girona, aunque la duda es saber si podrán ser titulares o no. La realidad es que el Real Madrid tiene muchas bajas en defensa, más si cabe si, finalmente, no llega Asencio, por lo que es probable que alguno tenga que forzar.

Por último, los lesionados que no tienen opción de entrar en la convocatoria son Carvajal, Huijsen y Militao. Además, el que regresará tras superar un virus estomacal será Courtois. El belga no estuvo en Grecia para el duelo contra el Olympiacos, pero sí será el guardameta contra el Girona.

Tras empatar los dos últimos encuentros contra Rayo Vallecano y Elche, el Real Madrid está obligado a sumar los tres puntos contra el Girona si no quiere ver cómo pone en riesgo el liderato. El Barcelona está a un punto de los blancos, mientras que el Villarreal está a tres. Por otro lado, el Girona se mantiene en descenso y buscará dar la sorpresa ante los de Xabi Alonso para escapar de una posición que empieza a ser complicada para los de Míchel.