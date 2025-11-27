Asencio acudió a jugar a Grecia horas después de que su abuelo muriese

Raúl Asencio viajó a Grecia como el único defensa central disponible del Real Madrid. El canterano madridista disputó 73 minutos en la victoria de los blancos ante el Olympiacos y formó una inédita pareja en el centro de la defensa con Álvaro Carreras. Asencio firmó una buena actuación pese a su delicada situación familiar. Tras el partido, el jugador canario compartió dos historias en su cuenta de Instagram en homenaje a su abuelo materno, recientemente fallecido.

En la primera de ellas, aparecía un mensaje de otro familiar para Benito del Rosario, abuelo del jugador del Real Madrid. «Descansa en paz, Papi. Acompáñame y dame fuerza en cada paso. Te quiero». Minutos después, el propio Raúl Asencio compartió una fotografía de su abuelo, de espaldas, viendo un partido en el Santiago Bernabéu. El defensor hizo gala de su compromiso y saltó al césped del Estadio Georgios Karaiskakis de Atenas pese a haber recibido la noticia horas antes.

Asencio fue sustituido con 2-4 en el marcador, en un movimiento que sorprendió al tratarse del único central puro con el que contaba el Real Madrid. Su cambio obedeció a unas molestias en los isquiotibiales ante las que el cuerpo técnico no quiso forzar por las numerosas bajas en la posición. Además, el jugador realizó un viaje exprés por motivos familiares antes de la disputa del choque ante el Olympiacos, según ha informado ESPN.

Raúl Asencio formó pareja en el centro de la defensa merengue junto a Álvaro Carreras. El canario, que partía como cuarto o quinto central al inicio de la campaña, ha ido ganándose su hueco en el once de Xabi Alonso ante las lesiones de varios de sus competidores en la posición. Ante el Olympiacos, el canario sumó su tercera titularidad consecutiva. Asencio ha compartido el centro de la zaga con Huijsen o Militao, e incluso ha disputado dos encuentros como titular en el lateral derecho.

Asencio suma otro competidor con Carreras

Las bajas de Rüdiger, Huijsen y Militao han obligado a Xabi Alonso a buscar soluciones creativas para resolver el ‘problema central’. Si ante el Elche Carreras formó parte de una línea de tres centrales junto a Huijsen y Asencio, la baja del primero ante Olympiacos hizo que el lateral izquierdo pasara a formar pareja únicamente con el defensor canario. Ante la posibilidad de desplazar a Carreras del carril zurdo o mover a Tchouaméni del puesto de pivote, el técnico optó por situar al ex del Benfica en el centro de la defensa.

Benjamin Mendy pasó a ocupar el lateral izquierdo en su regreso a la titularidad con el Real Madrid siete meses después. El francés rindió a buen nivel pese a disputar los 90 minutos después de una larga inactividad, y ofrece otra alternativa para Xabi Alonso en la defensa. Con tres laterales izquierdos en plantilla, la posibilidad de situar a Álvaro Carreras como central gana enteros en situaciones de emergencia.