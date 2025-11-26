Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Real Madrid ante Olympiacos

El Real Madrid vuelve a estar entre los ocho primeros después de su victoria más que necesaria en Grecia. Los blancos ganaron en El Pireo a Olympiacos, en un partido loco, en el que los madridistas sufrieron tanto al comienzo como al final. Pero consiguieron los tres puntos los de Xabi Alonso, quedándose en la quinta posición de la clasificación de la fase de liga de la Champions League.

Son el único equipo que se mete entre los ocho primeros, pese a que el Atlético ganó in extremis al Inter en casa. El subcampeón de la pasada Champions logró empatar en la segunda mitad gracias a Zielinski, que neutralizó el gol de Julián Álvarez de la primera mitad, pero Giménez voló en el descuento para darles el triunfo de cabeza. Los de Simeone tienen nueve puntos y ascienden a la duodécima posición. Con un calendario favorable, entran en la pelea por el top-8.

El grueso de la jornada pasaba por el Emirates de Londres. De ahí saldría, presumiblemente, el líder, puesto que se medían Arsenal y Bayern. Comenzaron golpeando los alemanes, pero le dieron la vuelta los de Arteta, que ganaron 3-1. Se ponen los ingleses al frente, manteniendo el pleno de victorias.

Sorprendió en Inglaterra el PSV Eindhoven, que ante un Liverpool que parecía el de 2019 contra el Real Madrid, acabó encajando cuatro en casa. Se caen los de Slot, que no aguantan el ritmo de los grandes en esta Champions League. Se quedan igualados a puntos con el Atlético, pero con unas sensaciones malísimas.

Sporting y Atalanta han goleado (3-0 y 0-3) a Brujas y Eintracht, mientras que el PSG le ha hecho una manita al Tottenham en París. Los de Luis Enrique han ido a remolque, hasta que han dado la estocada definitiva al conjunto londinense, por 5-3. Ante un Pafos que quiere ser revelación, el Mónaco no pudo pasar del empate a dos, pese a ponerse por delante en dos ocasiones. El Copenhague, por su parte, ganó su primer encuentro de la fase de liga, ante el Kairat Almaty.

Clasificación de la Champions League