El Real Madrid mantiene el pleno ante Olympiacos y cierra su presencia en los dieciseisavos de la Youth League

El Real Madrid suma de tres en tres en la Youth League, ganando esta vez al Olympiacos griego por 0-2. Nuevo triunfo de los de los de Julián López, que se impusieron con un gol de Carlos Díez en el minuto 78 y con otro de penalti, marcado por Diego Martínez, en el descuento. Los madridistas fueron muy superiores, perdonaron y estuvieron a punto de pagarlo, puesto que pasado el 70′ los griegos remataron al palo. Otro de los aspectos más llamativos del encuentro llegó también al final, con el debut de Enzo Alves, el hijo de Marcelo.

El conjunto blanco defendía su primera posición en la clasificación de la fase de liga de esta Youth, donde había sumado 12 puntos y donde, al contrario que en la de la Champions, clasifican 22 equipos, a los que se suman 10 de la ruta de campeones para conformar los dieciseisavos de final. Comenzaba el partido sabiéndose ya clasificado, puesto que la eliminación estaba ya en seis y a muchos de los equipos les faltaba sólo por jugar la última jornada. Pero los madridistas se impusieron para mantenerse al frente.

El triunfo les permite asegurarse prácticamente ser cabeza de serie en el sorteo de dieciseisavos de final, donde se enfrentarían a un equipo clasificado entre el 17º y el 22º, puesto que el resto se medirán a los equipos que vienen de la ruta de campeones, donde España tiene como representante al Betis.

El Real Madrid llegaba al Proponitiko Kentro Renti con el pleno de victorias en el punto de mira. Chelsea, Athletic y Atlético podían superarles en la clasificación en caso de que no ganasen sus partidos. Sin embargo, los madridistas resolvieron bien la papeleta. Aunque les costó.

No fue hasta el tramo final del partido cuando consiguieron romper la igualada. Tras múltiples ocasiones, una asistencia de Navascués a Carlos Díez permitió a los blancos tomar la delantera. El conjunto madridista se adelantaba en Grecia y cerraba minutos después la victoria, con un penalti que transformó en el descuento Diego Martínez.

Julián López aprovechó el primero de los goles para hacer cambios y uno de ellos fue el de Enzo Alves. El hijo de Marcelo debutaba con el Juvenil A en la Youth League, con sólo 16 años. La proyección del delantero es espectacular y está quemando etapas a pasos agigantados. Ahora, con su debut en competición continental, vuelve a demostrar que es uno de los grandes talentos existentes en Valdebebas.

Ya debutó el pasado curso siendo cadete con el Juvenil A a las órdenes de Arbeloa. Esta temporada juega ya en el Juvenil B, pero sí que entra en los planes de López, que le ha dado la alternativa en esta Youth, aunque no ha podido ponerle la guinda a su debut con gol.