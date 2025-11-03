El calentón de Marcelo con Barcelona y los arbitrajes: «Pasa lo mismo desde hace mucho tiempo»

Marcelo se ha acordado del FC Barcelona en la Kings League. El ex jugador del Real Madrid ha disputado dos encuentros con el equipo Skull FC, con el que ha dejado detalles de su ya conocida calidad, pero no ha podido conseguir la victoria. En el segundo de ellos, ante el XBuyer Team, Marcelo criticó la actuación arbitral con un ‘recado’ al conjunto culé. La competición dirigida por Gerard Piqué se disputa en Barcelona, lo que el brasileño aprovechó para decir que «siempre pasa lo mismo» en la Ciudad Condal.

La leyenda madridista explotó en su cuenta de X tras la disputa del partido. Marcelo reclamaba un penalti cometido sobre él, que los colegiados no consideraron como tal. Tras no ser concedido, pidió el cambio, fruto de su enfado. «En Barcelona siempre pasa lo mismo desde hace mucho tiempo. Estamos acostumbrados. ¿Digo algo más?», publicó el ex jugador carioca en sus redes sociales. Una reacción en frío que complementó a la que tuvo tras el encuentro, sobre el césped. «Es feo, muy feo. La experiencia es increíble, pero no sé si lo han hecho para putearme», reconoció Marcelo.

En su segunda derrota con Skull FC, equipo que dirige el youtuber Plex, el brasileño se acordó de los arbitrajes que sufrió en su etapa en el Real Madrid ante el eterno rival. La competición se disputa en el Cupra Arena de Barcelona, está dirigida por un ex jugador culé como Gerard Piqué y su rival cuenta con una importante vinculación con el conjunto blaugrana. Javier y Eric Ruíz, presidentes del XBuyer Team, son dos reconocidos aficionados del Barça. Los hermanos Buyer también echaron mano de la rivalidad entre madridistas y culés para criticar a Marcelo. «Vaya piscina. ¿Esto dónde te lo enseñaron? ¿En el Bernabéu?», declaró Eric al ver la repetición del posible penalti.

https://t.co/gTOH386XUr En BARCELONA siempre pasa lo mismo desde hace muuuucho tiempo…

Estamos acostumbrados 😘

Digo algo más ? — Marcelotwelve (@MarceloM12) November 2, 2025

Marcelo tiene motivos de sobra para ironizar con las actuaciones arbitrales en Barcelona. El cinco veces campeón de la Champions League fue uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en plena era Negreira. De acuerdo con un informe de la Guardia Civil, el conjunto catalán tuvo a sueldo al vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018. Por ello, Marcelo jugó 12 años, entre 2006 y 2018, en este contexto de aparente desigualdad arbitral. La jugada más polémica en un Clásico con el lateral como protagonista fue en 2018, cuando el colegiado Hernández Hernández no vio un claro penalti de Jordi Alba sobre Marcelo.

Enzo, hijo de Marcelo, brilla en La Fábrica

Enzo Alves, hijo de Marcelo, es uno de los jugadores con más proyección de la cantera del Real Madrid. En su primer año en la categoría ya es un habitual del Juvenil A, con el que ha participado en seis encuentros y sumado dos goles. También es un fijo en las categorías inferiores de la selección española, en las que, con sólo 16 años, ya ha participado y marcado con la sub-17. Marcelo pide tranquilidad con él. «Espero que sea futbolista, pero sino, no pasa nada. Gracias a Dios mi mujer y yo tenemos una buena cabeza y va a seguir estudiando», aseguró el carioca el pasado verano.