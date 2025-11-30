El gran regreso de Mendy

La titularidad de Ferland Mendy en Atenas fue una de las grandes sorpresas de aquel encuentro. Incluso, se puede decir que de la temporada. Xabi Alonso apostó por él como titular en un encuentro tremendamente importante, donde se jugaba parte de su futuro como entrenador del Real Madrid, por un jugador que llevaba justamente siete meses sin vestirse de corto. Arriesgado, cuanto menos. Pero el galo salió, formó en el lateral izquierdo y pareció que el tiempo no había pasado.

«Me dejó muy buen sabor de boca. Hasta el otro día era el primer partido que jugábamos con Ferland. Le había visto mucho, sabía de sus cualidades. Tras una larga lesión no sabíamos en qué punto iba a estar compitiendo, y lo hizo muy bien. Tuvo que jugar los 90 minutos por las circunstancias de las lesiones y eso denota la competitividad que tiene. Es un gran defensor, te da mucha estabilidad y seguridad. Para él, volver después de lesionarse en la final de Copa, es muy buena noticia», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Girona.

La realidad es que Mendy cuajó un gran encuentro. Estuvo muy bien en defensa, como siempre, y permitió a Vinicius sentirse más libre a la hora de subir la banda izquierda sin la necesidad de tener que ayudar al lateral. El francés, si algo tiene, es que se basta y se sobra solo para deshacerse de los rivales. Además, sorprendió que aguantó los 90 minutos a pesar de su larguísima inactividad.

Mendy demostró contra el Olympiacos que puede tener un papel muy importante en este Real Madrid. Es posible que contra el Girona no sea titular, puesto que Xabi debe ir gestionando cuidadosamente la carga de minutos, pero lo que parece seguro es que, de respetarle el físico, será un titular muy importante a lo largo de la temporada.

Un largo calvario

Mendy no jugaba un partido con el Real Madrid desde el pasado 26 de abril, cuando fue titular en la final de la Copa del Rey que se celebró en Sevilla. Ancelotti, llevando la contraria a Pintus, decidió poner de inicio al francés, que a los 11 minutos se rompió para estar más de medio año apartado de los terrenos de juego. 214 días después, volvió a formar de inicio en el lateral izquierdo de la defensa madridista. De hecho, junto a Lunin, debutará en la presente temporada en Atenas.

Mendy disputó aquella final de Copa tras regresar de la enésima lesión muscular y sin apenas ritmo, posiblemente forzando. Tras lesionarse el 12 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, el francés se había perdido seis partidos de Liga y reapareció en la final frente al Barcelona, donde, a los once minutos, sufrió una rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

La cúpula madridista exigió explicaciones y la tensión entre Antonio Pintus y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti fue máxima tras aquel episodio. El preparador físico italiano no fue consultado sobre la idoneidad de la titularidad del lateral.