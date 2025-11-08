Álvaro Carreras es imprescindible para Xabi Alonso. El lateral gallego se ha asentado en el once del Real Madrid y no suelta la posición. Es un hombre de la máxima confianza de su entrenador, pero además es una garantía en la banda. En silencio, con un fichaje de muchos millones, pero sin un gran cartel mediático, Álvaro Carreras es un fijo en el Real Madrid.

El lateral lleva seis partidos jugando todos los minutos de forma consecutiva, pero además ha sido titular en todos los partidos de lo que va de temporada, excepto la visita a Almaty en Champions. Unos datos espectaculares para un jugador nuevo en el club, que venía de una exigencia alta como la del Benfica, pero mucha menor a la que existe en el Real Madrid.

Además, y de ahí la confianza que tiene Xabi Alonso en él, Álvaro Carreras aprovecha los minutos y los rentabiliza. Salvo en un pequeño tramo de lo que va de curso -especialmente en el derbi del Metropolitano-, el jugador madridista está en un momento espectacular. Da muchísima amplitud al equipo por banda, interviene en defensa y ataque y maximiza los recursos que tiene, aportando al equipo una estabilidad en una banda que estaba en duda a principio de temporada.

A esos buenos minutos y esa regularidad se suma también una alegría personal: hace una semana anotó el primer gol de su carrera con el Real Madrid. Lo hizo ante el Valencia con un disparo cruzado que se metió por toda la escuadra de la portería. Una buena noticia personal que refrenda su gran estado de forma.

El Real Madrid ha encontrado en la banda izquierda un jugador clave, fijo, consistente y con mucha proyección. Sin embargo, Luis de la Fuente sigue sin llamarle para la selección española y sigue contando con Grimaldo y Cucurella, cerrando a Carreras la posibilidad de ir al Mundial a pesar de lo que se merece.

Todo lo hace Carreras con humildad, sin levantar la voz y con una confianza total de Xabi Alonso. Álvaro es de esos futbolistas que todo entrenador quiere tener porque es disciplina y trabajo. De ahí que sea uno de los jugadores más utilizados por el vasco y una garantía en el actual esquema del líder de la Liga, que este domingo tiene otra prueba de fuego en Vallecas.