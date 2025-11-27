La reflexión viral de Mendilibar sobre Mbappé y Vinicius: «El Madrid defiende con ocho, pero…»

El Real Madrid superó a Olympiacos gracias a una magnífica actuación ofensiva de Vinicius y Mbappé. José Luis Mendilibar, técnico de los griegos, hizo una reflexión tras el partido sobre su rival que se ha hecho viral. El preparador español explicó que Vinicius y Mbappé les hicieron «mucho daño» porque «son los otros ocho los que tratan de defender y correr» y «ellos cuando recuperan están frescos para correr».

Vinicius cuajó su mejor partido de la temporada y fue eclipsado únicamente por los cuatro goles de Kylian Mbappé. El francés sigue a lo suyo y ya suma 22 goles en 18 partidos, nueve en Champions y 13 en Liga. Pero el encuentro del brasileño fue casi de sobresaliente. Recordó al Vinicius de los mejores tiempos. Poco a poco va recuperando su nivel y eso el Real Madrid lo nota y Mbappé lo agradece, ya que ante Olympiacos le dio dos asistencias.

Tras el partido le preguntaron a Mendilibar por los dos nombres propios del choque: Vinicius y Mbappé, a lo que el técnico respondió que «hay dos partes. Los dos de arriba nos han hecho mucho daño pero también porque descansan mucho cuando tenemos nosotros el balón. Son los otros ocho los que tratan de defender y correr. Ellos cuando recuperan están frescos para correr, hacer uno contra uno… y luego aciertan casi todo lo que tienen».

No pudieron frenar a los dos cracks del Real Madrid, que en ataque fueron letales. Atrás, según Mendilibar, eran ocho futbolistas de campo. El francés y el brasileño se quedaban arriba para salir rápido a la contra en cuanto robaran. Y esa estrategia les funcionó. Aunque defensivamente, el equipo de Xabi Alonso hizo aguas, la eficacia de dos de los mejores delanteros del mundo, si no los mejores, hizo inútiles todos los esfuerzos de los griegos por intentar darle la vuelta al marcador.

Sobre la derrota, Mendilibar aseguró: «El resultado es el que manda. Hemos hecho lo que hemos podido. No hemos bajado los brazos en ningún momento y es lo más importante para nosotros». En la segunda parte, Olympiacos hizo una revolución y consiguieron ponerse a un gol de distancia cerca del final: «Parecía que estábamos muertos. Con muy poco nos hicieron los goles muy rápido. Te das cuenta que estás jugando contra los mejores del mundo y que hay diferencia. Hemos salido a pelearlo y hemos tenido nuestras opciones».