El Real Madrid se salvó corriendo 6,7 kilómetros menos que Olympiacos

El Real Madrid sufrió hasta el final en el infierno griego. Apurados ante la avalancha de ocasiones de los de Mendilibar, los de Xabi Alonso apuraron al máximo los minutos para poder sacar tres puntos que matemáticamente vale mucho, pero que a la vista del aficionado merengue sabe a muy poco si miramos los números que dejaron en el Georgios Karaiskakis.

El partido fue un intercambios de momentos y de golpes. Primero atacó el Olympiacos, seguidamente los blancos y así hasta terminar con la mínima ventaja. Sí es cierto que el Real Madrid venció en posesión (57% frente a 43%), en pases completados (523 frente a 323) y balones recuperados (53 frente a 46), pero también hubo números muy preocupantes. El equipo griego le superó en disparos (18 a 15) y corrió mucho más (115,7 a 109), es decir, una diferencia de 6,7 kilómetros más que el Real Madrid.

El último registro llega después de un equipo que hubo momentos en los que se veía superado por las ganas y la presión del rival. La defensa se sentía colapsada y la salida de Arda Güler desenganchó al mediocampo con Vinicius y Mbappé, que apenas bajaban a defender para estar frescos al contragolpe. Por la falta de correr llegaron muchos errores y, por consecuencia, los goles. Incluso Xabi miraba incrédulo desde la banda al ver cómo el Olimpiacos llegaba con tanta facilidad y terminaba jugada para buscar la portería de Lunin.

Necesidad de correr en el Real Madrid para lo que viene

«Nos ha faltado ajustar, posesiones más largas. Hay que mejorar un poco en todo. Hay que quedarse con momentos en los que lo hicimos francamente bien. Hoy era ganar. Y lo hemos hecho», explicó el tolosarra en rueda de prensa. Un discurso que, aunque sirve para calmar las aguas después de tres pinchazos consecutivos, deja muchas dudas acerca de la mentalidad que ha tenido el vestuario este mes de noviembre.

Ahora, el Real Madrid jugarán tres partidos en apenas siete días frente a Girona, Athletic y Celta, previo a la siguiente jornada de Champions en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City. Un calendario exhausto en el que deberán lidiar con las lesiones en defensa y, especialmente, con la necesidad de subir la intensidad para no sufrir tanto.