Neymar aconseja a Vinicius que renueve con el Real Madrid

Neymar, uno de los mejores amigos de Vinicius, le ha recomendado que renueve por el Real Madrid antes que emprender una aventura lejos de la casa blanca. Ney, que no dejó de arrepentirse de haberse ido del Barcelona rumbo al PSG, no quiere que Vini repita su mismo error si quiere ganar el Balón de Oro.

Neymar ha intentado convencer a Vinicius que es mucho mejor para su futuro y para su carrera profesional quedarse en el Real Madrid, aunque sea a la sombra de Mbappé tanto en lo económico como en lo deportivo, que emprender la aventura de intentar liderar un proyecto en otro equipo en el que, por muchos millones que le pongan encima de la mesa, no va a tener la estabilidad, la historia y el respeto que ya se ha ganado en el Bernabéu.

Y Neymar sabe de lo que habla. Él lo ganó todo en el Barcelona, incluida la última Champions que conquistaron los azulgranas allá por 2015, pero ser hartó de vivir a la sombra de Messi y de que todos los focos mediáticos apuntaran siempre a Leo aunque en aquel momento él fuera el jugador más determinante del equipo de Luis Enrique. Neymar se hartó, el PSG pagó 222 millones por él y se marchó a París. Allí rindió, pese a las lesiones, pero nunca dejó de arrepentirse de haber dejado Barcelona.

Vinicius no lo tiene claro

Sin embargo, Vinicius no tiene nada claro que la continuidad en el Real Madrid sea lo mejor para él. Primero, porque no está de acuerdo en los términos en los que el club madridista pretende ampliar su contrato, que expira en junio de 2027. Segundo, porque su relación con Xabi Alonso dista mucho de ser la paterno-filial que mantenía (y aún mantiene) con Carlo Ancelotti, su actual seleccionador en Brasil.

En términos puramente económicos, la renovación de Vinicius continúa congelada: el jugador insiste en cobrar la cláusula de renovación y el club no puede dársela para no sentar un peligroso precedente. El brasileño apela a que Mbappé si cobró una prima de fichaje al llegar al Real Madrid con la carta de libertad debajo del brazo, pero el contexto era distinto. El club blanco apela a que ya pagó en su día más de 45 millones para fichar a Vinicius del Flamengo.

El Real Madrid insiste en que no se va a mover de la propuesta que le puso sobre la mesa el pasado mes de mayo y que los agentes del jugador vieron con buenos ojos. Pero el problema para que Vinicius renueve por el Real Madrid ya va más allá de los términos económicos del acuerdo, ahora se ha convertido también en una cuestión puramente futbolística.

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso es puramente profesional, pero no se profesan simpatía mutua. Las primeras chispas saltaron en el Mundial de Clubes, pero la temporada no ha hecho más que incrementar la distancia entre ambos, que hoy es sideral. El inaceptable comportamiento del brasileño al ser sustituido en el Clásico y lo que ocurrió en los días posteriores, incluido el comunicado de perdón en el que obvió al entrenador premeditadamente, no abren un panorama esperanzador para que Xabi y Vinicius acerquen posturas en el futuro.

De lo que ocurra entre ambos de aquí a junio va a depender muy mucho tanto la renovación del brasileño como la continuidad del entrenador. O las dos cosas.