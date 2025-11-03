Ancelotti desvela una conversación con Vinicius por el choque con Xabi Alonso: «Fue un error»

Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, ha desvelado que ha hablado con Vinicius en los últimos días sobre el cabreo que el futbolista del Real Madrid se llevó con Xabi Alonso por el cambio en el Clásico. «He hablado con Vinicius, del tema, de la reacción…», ha explicado el entrenador italiano en la rueda de prensa en la que ha anunciado una nueva lista de Brasil, en la que está Vinicius.

«Le he dicho lo que pensaba, que era un error», ha confesado Ancelotti sobre esa conversación con Vinicius. Es decir, Carlo ha tirado de las orejas al futbolista por ese cabreo que se llevó cuando fue cambiado en la segunda parte del partido ante el Barcelona, hace ahora diez días. Vinicius estalló contra Xabi Alonso por ser sustituido, se fue directamente al vestuario y escenificó en público ese cabreo con su entrenador. Algo que no ha gustado nada a Ancelotti.

«Pidió perdón y es un tema resuelto», ha añadido Ancelotti sobre ese choque televisado entre Vinicius y Xabi Alonso. A su vez, el ex entrenador del Real Madrid ha explicado que tienen «una relación muy buena» y que «cuando pasa algo nos informamos»: «Es un jugador muy importante y no tiene problemas ni aquí, ni en su club, con su entrenador».

Donde no ha querido decir nada, Ancelotti es sobre la vida personal de Vinicius: «No soy ni su padre, ni su hermano. Solo quiero ser su entrenador. Su vida personal es suya».

Estas declaraciones las ha dicho Ancelotti en el anuncio de una nueva convocatoria de Brasil, la última de este año 2025 para dos partidos amistosos que se jugarán en Europa (en Londres y en Lille) y que serán ante Senegal y Túnez. Ancelotti ha llamado a los madridistas Vinicius, Militao y Rodrygo en una lista en la que no está Neymar, pero sí Vitor Roque.