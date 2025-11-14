Con su doblete ante Ucrania, Kylian Mbappé alcanzó la cifra redonda de 400 goles en su carrera. Unos números que ha alcanzado a los 26 años y 328 días de edad, superando en precocidad a los dos grandes goleadores de la historia reciente del fútbol, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y colocándose por detrás de Pelé en este aspecto. El delantero francés no se conforma con llegar a los 400 goles a la hora de dejar un legado en este deporte. «No es suficiente para dejar mi marca en el fútbol», reconoció tras la victoria ante Ucrania.

Las cifras goleadoras del jugador del Real Madrid siguen la estela e incluso mejoran las del dúo Cristiano Ronaldo-Messi. El argentino se ‘puso’ a 400 a los 27 años y 95 días, aunque lo hizo en menos encuentros. El ’10’ necesitó 525 partidos, frente a los 537 de Mbappé. El máximo realizador de los tres, Cristiano Ronaldo, fue el que alcanzó de forma más tardía este número. CR7 tuvo que esperar a los 28 años y 335 días y con 655 partidos a sus espaldas.

La carrera del portugués muestra que no es tan importante a la edad a la que se alcancen estas cifras como ser capaz de mantener y mejorar sus registros goleadores con el paso de los años. Pese a un inicio de carrera menos prolífico en este aspecto, Cristiano Ronaldo acecha la histórica marca de los 1.000 tantos, que ya tiene a sólo 47 dianas de distancia. Mbappé ve lejos los números de su ídolo futbolístico. «¿Los 1.000 goles de Cristiano Ronaldo? Es algo irreal. Pero tenemos que intentar lo irreal, sólo tenemos una carrera”, confesó en zona mixta tras el partido contra Ucrania.

Sin embargo, el galo no se conforma con las cifras que ha alcanzado antes de cumplir los 27 años. «¿400 goles? No es suficiente. Quiero dejar mi marca en la historia del fútbol. Hay uno con más de 950 y otro con más de 900, así que 400 no es suficiente para estar en el grupo de jugadores que asombran a la gente», explicó Mbappé en referencia a los números de cara a puerta de Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El argentino, por su parte, no ha llegado aún a esa cifra redonda; ya que en estos momentos sitúa su marca en 894 goles.

Así ha repartido Mbappé sus 400 goles

Sus últimos dos tantos con la selección francesa sitúan a Kylian Mbappé a dos goles de la corona como máximo realizador de su país. Olivier Giroud sigue liderando la tabla con 57 goles, dos por encima de los 55 del delantero del Real Madrid. Unas cifras que complementan sus 345 dianas en el fútbol de clubes. El galo comenzó su carrera en el Mónaco, donde se apuntó 27 goles en su cuenta. En el PSG ha anotado el grueso de sus tantos, con 256 goles, pero que apunta a superar en el Real Madrid si mantiene su promedio de 62 goles en 75 partidos.