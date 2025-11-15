Hay Florentino Pérez para rato. El presidente del Real Madrid no se ha planteado en ningún momento abandonar la presidencia del club blanco, pese a algunas informaciones difundidas en las últimas horas en las redes sociales. El máximo dirigente blanco seguirá al frente del club blanco como mínimo hasta 2029 cuando expire su séptimo mandato al frente del equipo.

El empresario, a sus 78 años, tiene todavía muchos proyectos por delante con el Real Madrid. El desarrollo de la Superliga, el desarrollo pleno del nuevo Bernabéu o inscribir al club en la nueva NBA Europa son algunas de las cosas pendientes en la agenda de un Florentino Pérez que inició su andadura como presidente madridista en el año 2000.

Bajo su dirección, el Real Madrid ha conquistado 65 títulos entre las dos secciones. En fútbol computan 37 trofeos: 7 Copas de Europa, 7 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 7 Ligas, 3 Copas del Rey y 7 Supercopas de España. Mientras que en baloncesto 28: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 8 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

El Real Madrid, además, disfruta de una salud económica envidiable siendo uno de los clubes referentes en este aspecto. La entidad fue la primera del mundo del fútbol en superar los 1.000 millones en ingresos y para esta temporada 2025/26 se presupuestan 1.248 millones. Por supuesto, la palabra pérdidas no existen en el diccionario de un Florentino Pérez que ha conseguido sanear al club desde su llegada y colocarle en la vanguardia.

Según Forbes, el Real Madrid es el club de fútbol más valorado del mundo con 6.750 millones de dólares de cotización. El equipo de las 15 Champions League lidera esa tabla por delante del Manchester United y de un Barcelona que se encuentra a más de 1.000 millones de distancia del conjunto merengue. Florentino Pérez ha conseguido que el Real Madrid sea por cuarto año consecutivo el líder de los clubes de fútbol en cuanto a valoración.