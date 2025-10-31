Las casas de apuestas no se creen el órdago de Vinicius. Ni la enquistada situación en torno a su renovación, ni su relación congelada con Xabi Alonso tras su desplante en el Clásico provocan dudas entre las bookies –los encargados de fijar las cuotas– en torno a su continuidad en el Real Madrid, al menos para el inicio de la próxima temporada.

Que Vinicius siga en el Real Madrid el próximo 1 de septiembre de 2026, día en que ya se habrá cerrado el mercado veraniego de fichajes, es la opción preferida por las casas de apuestas con una pírrica cuota de 1,40 euros por cada euro apostado. Ni siquiera consideran el factor de que el brasileño continúe enrocado en su idea de no firmar la ampliación de su contrato y que el club blanco, por tanto, no tenga más remedio que traspasarle este verano para que no se marche gratis nueve meses después.

Tal como adelantó OKDIARIO este jueves 30 de octubre el Real Madrid no dejará que Vinicius se marche gratis. Desde el club blanco se considera que hay que amortizar la enorme inversión que se hizo para fichar al brasileño del Flamengo –61 millones si se incluyen las comisiones–, más todo el tiempo invertido en su formación y el salario que ha ido cobrando todas las temporadas que ha estado en el club.

Sin prima de renovación

Aunque en el Real Madrid son conscientes de que su valor de mercado –tasado hoy por el portal Transfermarkt en 150 millones frente a los 200 que valía en hace justo un año–, se reducirá aún más a final de temporada, prefieren una mala venta antes que una salida en junio de 2027 con la carta de libertad. Si Vinicius no amplía su contrato, su salida del Bernabéu será un hecho antes o después del Mundial.

En la pole de sus posibles destinos, al menos para las casas de apuestas, está Arabia Saudí. Que Vinicius arranque la próxima temporada en cualquiera de los cuatro grandes clubes propiedad del PIF (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli) se paga a 6 euros a uno, una cifra considerable si se compara con los 1,40 a los que cotiza su continuidad en el Real Madrid.

La Premier aparece como un plan B para la salida de Vinicius. Manchester City (11 a uno), Arsenal y Liverpool, que cotizan a 17, son los equipos mejor colocados en la todopoderosa liga inglesa para llevarse a Vini, pero con opciones remotas. Aún lo son más las cuotas de Chelsea y Manchester United, que se pagan 23 a uno.

El PSG también aparece en la lista como uno de los tapados para llevarse a Vinicius del Real Madrid. Que el brasileño arranque la próxima temporada a las órdenes de Luis Enrique tiene una cuota de 15 euros por euro apostado. Sin duda sería la venganza soñada por Al-Khelaifi y los dueños qataríes del club parisino por la marcha de Mbappé con destino al Bernabéu.