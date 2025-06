El reencuentro de Vinicius con Arabia tras su flirteo

Vinicius vuelve a cruzar caminos con Arabia Saudí. Ésta vez, no son rumores para un posible fichaje exótico. No. Se habla en lo deportivo. Por segunda vez en su carrera, el carioca se va a enfrentar contra un equipo saudí. Por segunda vez, será frente al club de Al Hilal. Vini y sobre todo, el Real Madrid, guardan un bonito recuerdo de la última confrontación ante el cuadro de Riad.

El 11 de febrero de 2023, Real Madrid y Al Hilal se veían las caras por primera vez en la historia para la final del ahora antiguo Mundial de Clubes. En el estadio de Moulay Abdallah en Marruecos, los merengues no tuvieron piedad de los saudíes. Vinicius no tuvo piedad. El brasileño arrolló al equipo de Oriente Medio, junto a Fede Valverde y Karim Benzema.

En la final, Vini firmó dos goles de killer y dejó una exquisita asistencia con el exterior a Benzema. Un auténtico recital, que ofreció el 5-3 y la copa a los blancos. Además, el atacante brasileño se coronó como MVP del encuentro y se llevó incluso el Balón de Oro del torneo, ya que había marcado también en la semifinal ante el Al Ahly egipcio. 858 días más tarde, Vinicius y Al Hilal vuelven a verse.

La última vez que el Real Madrid y el Al Hilal se enfrentaron fue hace dos temporadas y Vinícius Jr ya era el mejor futbolista del mundo. Esta fue su exhibición en la final del Mundial de Clubes.

¿El futuro de Vinicius, en Arabia Saudí?

Durante meses, se especuló sobre la posibilidad de que Vinicius salga del Real Madrid. Una de las grandes opciones era Arabia Saudí. Las enormes cantidades de dinero que mueven los jeques no dejan indiferentes a nadie. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya había explicado que Oriente Medio había llegado con una oferta de 1.500 millones de euros. Además, Arabia Saudí estaba dispuesto en desembolsar 500 ‘kilos’ al Real Madrid para que le den la carta de la libertad a Vinicius.

En Arabia Saudí, le quieren, no hay duda. No obstante, no se sabe en qué club podría recaer en caso de que se cierre la operación. En el Al Hilal, nadie se puso en contacto con él. «Vinicius no ha tenido conversaciones con nosotros, pero el CEO de la liga sí reconoció que las tuvo con algún equipo saudí», explicó Esteve Calzada, CEO del Al Hilal, en los micrófonos del programa El Larguero de la Cadena SER.

«¿Vinicius en Arabia? No tengo ni idea… hay mucha MENTIRA en lo que se escribe de este fútbol» «Vinicius no ha tenido conversaciones con nosotros, pero el CEO de la liga sí reconoció que las tuvo con algún equipo saudí» Esteve Calzada, CEO del @Alhilal_FC

Sumado a esto, Esteve Calzada confirmó que Arabia Saudí tiene lo necesario para atraer a los más grandes, tal y como hicieron con Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzema. «La liga saudí puede plantearse el fichaje de cualquier jugador. Vamos a por todas porque sabemos que tenemos armas para convencer a cualquiera, no sólo el dinero», relató.

Vinicius tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y el brasileño quiere ampliarlo. Ahora mismo está en la misma escala salarial que Kylian Mbappé y Jude Bellingham, pero quiere más. El ex del Flamengo, con un incremento de su salario, sería el que más dinero percibiría y en el Santiago Bernabéu tampoco están por la labor de romper esa balanza entre sus mejores jugadores.