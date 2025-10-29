El periodista culé Dani Senabre vuelve a llamar «mono» a Vinicius en una tertulia

El periodista culé Dani Senabre vuelve a acatar a Vinicius, ahora tras el polémico Clásico "Vinicius tiene una cosa muy mala, es un mono con una pistola", se le escucha Ya le comparó con ese animal en el pasado en las redes sociales

El periodista culé Dani Senabre vuelve a acatar a Vinicius, ahora tras el polémico Clásico que acabó con victoria del Real Madrid frente al Barcelona en el Bernabéu. El colaborador de la Cadena Cope y otros medios aprovechó una tertulia durante un podcast para arremeter contra el jugador brasileño. «Vinicius es lo que es y lo va a seguir siendo. Tiene una cosa muy buena, que es desequilibrante en el campo, y una cosa muy mala, que es un mono con una pistola», se le escucha durante una de sus intervenciones.

Una comparación que no ha gustado nada en las redes sociales, donde cientos de aficionados recriminan al periodista este ataque y lo tildan de racista por referirse al carioca como «un mono con una pistola». Por si fuera poco, no es la primera vez que le compara con este animal. Hace un año y medio, Dani Senabre difundió un meme vergonzoso creado por otro usuario, el cual retuiteó en primera instancia y luego dejó en un simple me gusta.

Al principio, como decimos, Dani Senabre vio lo suficientemente gracioso el siguiente mensaje como para difundirlo por las redes sociales: «Cuando tienes que promocionar tu documental de Netflix; cuando tienes que declarar frente al juez, pero te pilla de vacaciones». El periodista culé comparó dos situaciones, siendo la imagen de la primera la protagonizada Vinicius este lunes en la ciudad deportiva del Madrid y la otra de un mono tomándose un refresco tumbado en una hamaca. Gracia tenía poca y eso le salió bastante caro a Dani Senabre, que rápidamente se llevó una lluvia de críticas por parte de varios usuarios y eliminó el retuit.