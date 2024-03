Vergonzoso: el periodista culé Dani Senabre compara a Vinicius con un mono en las redes sociales

El periodista culé Dani Senabre se mofó públicamente de Vinicius tras lo sucedido en la sala de prensa de Valdebebas. El jugador del Real Madrid se derrumbó en su comparecencia previa al España-Brasil y no pudo contener las lágrimas al hablar de su lucha contra el racismo y los lamentables episodios que viene viviendo en ciertos campos de la Liga. Sin embargo, este fiel seguidor del Barcelona difundió un meme vergonzoso creado por otro usuario, el cual retuiteó en primera instancia y luego dejó en un simple me gusta.

Al principio, como decimos, Dani Senabre vio lo suficientemente gracioso el siguiente mensaje como para difundirlo por las redes sociales: «Cuando tienes que promocionar tu documental de Netflix; cuando tienes que declarar frente al juez, pero te pilla de vacaciones». El periodista del Barça comparó dos situaciones, siendo la imagen de la primera la protagonizada Vinicius este lunes en la ciudad deportiva del Madrid y la otra de un mono tomándose un refresco tumbado en una hamaca.

Gracia tenía poca y eso le salió bastante caro a Dani Senabre, que rápidamente se llevó una lluvia de críticas por parte de varios usuarios y eliminó el retuit. Y es que este periodista siempre ha sido bastante contrario en sus opiniones al Madrid y también a Vinicius, del que piensa que todo lo que está sufriendo lo está llevando a un teatro con fines promocionales.

El catalán estuvo bastante activo este lunes tras la rueda de prensa de Vinicius e interactuó hasta con 15 mensajes humillantes hacia el brasileño. Algunos de ellos como el siguiente le tachaban directamente de enfermo mental: «De verdad, tiene un problema psicológico». Y otros, en cambio, se enfocaban en tachar de vergonzosa su actitud en un momento de máxima pena: «La vergüenza ajena que da este tipo es acojonante».

Por su parte, Dani Senabre, que en sus intervenciones en algunos programas de radio o publicaciones en periódicos es más comedido en sus opiniones, ha utilizado las redes para interactuar con un post que compara a Vinicius con un animal que siempre se ha identificado como signo racista, el mono.

Dani Senabre y el llanto de Vinicius

Como decimos, este incidente llega después de las impactantes lágrimas de Vinicius antes del partidazo que se jugará entre la selección española y la canarinha en el Santiago Bernabéu. Por otro lado, el futbolista manifestó que «es muy triste porque con cada denuncia me siento peor. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo».

«Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando, cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», aseguró el jugador del Madrid antes de un encuentro muy especial para él.

Su respuesta

La reacción del propio Dani Senabre después de este meme de Vinicius no tardó mucho en llegar: «A vosotros se os ha caído un poco de odio. He retuiteado por el hecho de que estaba tumbado a la bartola el día del juicio. En cuanto me han hecho ver que el avatar era un mono -ni puta idea- he deshecho el retuit inmediatamente. Pero vamos que eso no os haga perder una oportunidad de seguir con vuestros relatos victimistas».