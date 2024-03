Vinicius, Rodrygo, Yamal y Williams posan en el Bernabéu para escenificar la lucha contra el racismo

Cuatro estrellas de la Liga que el próximo martes disputarán el España-Brasil posaron este lunes en la previa del encuentro en una escenificación de la lucha contra el racismo. Se trata de Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Lamine Yamal y Nico Williams, que se verán las caras sobre el césped del estadio del Real Madrid. Los dos primeros con la canarinha y los otros dos con la selección española.

La Real Federación Española de Fútbol y la Confederación Brasileña de Fútbol han colaborado para reunir al delantero del Athletic Club, al futbolista del Barcelona y a los dos atacantes del Real Madrid en una foto histórica en el estadio madridista, posando con las camisetas de España y de Brasil.

Los cuatro jugadores compartieron impresiones antes del choque y se desearon suerte, todo en medio de abrazos y risas y de un gran ambiente de deportividad. El lema ‘Una misma piel’ será lucido por los capitanes de ambos combinados con un brazalete específico, en el que podrá leerse tanto en castellano como en portugués, con los colores de cada selección.

Las lágrimas de Vinicius

Esta histórica imagen llega después de una tarde en la que Vinicius se derrumbó en la sala de prensa de Valdebebas: «Es muy triste porque con cada denuncia me siento peor. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo. Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar».

«He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», aseguró el jugador del Real Madrid. «Me siento apoyado por los jugadores y compañeros porque cada vez se habla más de esto, espero que en el futuro vaya a menos y haya menos gente que pase por esto», continuó Vinicius.

Comunicado de la RFEF

«El fútbol, al menos así debería entenderse, es unión. Asumida la rivalidad como algo natural, hay que entender el deporte como una vía para estrechar lazos entre los pueblos, no importa el origen. Por eso, el España-Brasil de este martes, de por sí un partidazo, tendrá una repercusión planetaria, ya que ambos países se unen en la lucha contra el racismo, una lacra que hay que erradicar. Porque, en el fútbol, el único color que nos diferencia es el de la camiseta.

«Una misma piel» es el lema bajo el que se desarrolla este amistoso, comprometidos los dos combinados y todos sus integrantes. De ahí que en la víspera del duelo se haya llevado a cabo, con la estrecha colaboración entre la Real Federación Española de Fútbol y la Confederación Brasileña de Fútbol, una foto para la historia con la participación de Nico Williams, Lamine Yamal, Vinicius y Rodrygo en el Santiago Bernabéu, escenario ideal para un partido tan importante.

Los cuatro jugadores han compartido unos instantes de armonía total y se han deseado suerte para el choque. Entre abrazos y sonrisas, elevada la deportividad al máximo, también han querido trasladar un mensaje inequívoco con esta instantánea: en el fútbol no hay lugar para el racismo».