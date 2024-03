Vinicius: «España no es racista, pero muchos racistas están en los estadios»

Vinicius Junior ha hablado este martes antes del partido que medirá en el Santiago Bernabéu a España contra Brasil. En un duelo que servirá para luchar contra el racismo, el delantero del Real Madrid, principal protagonista del amistoso entre ambas selecciones, fue el jugador de la selección canarinha el encargado de comparecer ante los medios. Dejó claro que «España no es un país racista, pero muchos racistas están en los estadios», además de revelar que nunca ha pensado en marcharse del Real Madrid por este motivo: «Si salgo de aquí estoy dando a los racistas lo que quieren».

«Creo que todos los jugadores me apoyan y me escriben mensajes. Me dicen que todo es muy triste y que hay que cambiar. Saben de la dificultad. Estoy pensando en qué puede suceder en los campos y yo quiero jugar, hacer lo mejor para mi club, porque amo jugar al fútbol. Quiero jugar para hacer grandes cosas», destacó sobre el apoyo que recibe de otros jugadores.

Se pronunció sobre el apoyo recibido por jugadores como Nico Williams y reveló su parecer sobre el problema que hay en España con el racismo: «Es un chico muy bueno, que me defienda es muy importante para mí. Estoy seguro que España no es un país racista, pero muchos racistas están en los estadios. Hay que cambiarlo y es muy complicado. Tengo que enseñarles con 23 años qué es racismo. Desde que lo denuncié la primera vez, ha aumentado. Lo que dicen sobre el color de mi piel saben que me puede afectar».

«Nunca he pensado en salir de aquí. Si salgo de aquí estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero seguir en el mejor club del mundo, jugando y marcando muchos goles. Quiero que me vean la cara, jugar y darle alegría a mi gente, a los que vienen al estadio. Los racistas son minoría. Como soy un jugar atrevido, que juega en el Real Madrid y que gana muchos títulos, voy a seguir firme y fuerte. El club me apoya y voy a seguir aquí para ganar muchas cosas», señaló de manera contundente.

Como no podía ser de otra forma, las preguntas al astro del conjunto blanco giraron sobre los episodios violentos que sufre en nuestro país, y no sólo racistas. «Creo que es muy triste, porque con cada denuncia me siento más triste. El racismo contra los negros es algo que pasa, no sólo en España, sino en todo el mundo», comenzó diciendo.

«A mi padre también le pasaba. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando. Cada día estoy más triste y lucho para que en el futuro no le vuelva a pasar a nadie», señaló el astro canarinho sobre los insultos que sufre. Reflejó que, por parte del vestuario del Real Madrid y de la selección de Brasil, se siente «apoyado» y que su única intención es tratar de acabar con esta lacra: «Espero que, en el futuro, cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto».

El jugador del conjunto madridista habló además de las críticas que recibe: «Entiendo que se habla de lo que se habla de los partidos, cuando juego mal, pero el tema del racismo hace que me sienta más triste y cada vez tenga menos voluntad de jugar».

Vinicius tiene claro que es lo que más le molesta sobre los actos racistas que sufre: «Lo que más me frustra es la falta de castigo. En Barcelona se archivó un caso. Me gustaría que se castigara, porque así se haría que las personas eduquen a sus hijos para que no lo hagan».

Reconoció, entre lágrimas, que le resulta muy complicado dar su mejor versión sobre el césped, cuando sufre ataques racistas por cierta parte del público: «Jugar al fútbol es importante, pero la lucha antirracista es importantísima. Si no fuera por eso, me hubiera rendido ya. Voy a los partidos buscando dar lo mejor para mi club, pero es difícil».

Reconoce Vinicius que uno de los apoyos más grandes que está teniendo es el de la Confederación Brasileña de Fútbol, algo que le hace sentirse más seguro: «Es un apoyo que es muy importante para mí. Hemos conseguido que en Brasil se convierta en un delito el racismo. Ahora mismo, en Brasil, tenemos el primer presidente de color de la historia de la CBF. Me siento más a gusto con el apoyo que tengo. Son cosas que han pasado y, ahora, me siento más acogido que en otras veces, en las que las preguntas son ataques ante los que no puedo responder».

También habló que saca fuerza «de su familia» y que se considera «un vencedor» por todo lo que viene. «Sobre todo de mi familia que me apoya y de los fans y los mensajes que recibo», señaló.

Vinicius, ilusionado por jugar en el Bernabéu

Sobre el partido que le medirá a España en el Bernabéu, Vinicius reconoció que «es un sueño hecho realidad»: «Siempre quise jugar aquí con Brasil y tengo ganas. Intentaremos ganar a España».

Vinicius también habló sobre la nueva perla del Real Madrid, un Endrick que viene de marcar con la absoluta en el duelo ante Inglaterra, disputado en Wembley: «Me siento muy feliz por ver a Endrick aquí. Sigue creciendo y evolucionando. Hay mucha presión, porque es el mejor club del mundo, pero espero que siga los consejos de todas las personas, como hice yo».

Sobre su liderazgo y el papel que tiene en el grupo actual de la selección brasileña, Vinicius fue claro. El jugador del conjunto blanco quiere lograr en el próximo mundial la sexta estrella para su país: «La selección de ahora es estupenda, somos mucha gente joven y me están apoyando. Quiero que llegue ya 2026 y poner a Brasil como número 1»