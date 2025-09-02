Detenido un trabajador indio de la Playa de Palma por enseñar un vídeo porno a un niño de nueve años

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un trabajador de un supermercado de la Playa de Palma acusado de enseñar vídeos de alto contenido pornográfico a un niño de tan sólo nueve años. El arrestado es un menor alemán que se encontraba con sus padres de vacaciones sentados en una terraza próxima al establecimiento comercial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, a las 19:45 horas, en primera línea de playa. El pequeño estaba viendo junto a su hermana una pizarra llena de imanes cuando el empleado, un indio de 25 años, le hizo señas para que se acercara. En un primer momento, el niño tenía reticencias, pero al final ante la insistencia del empleado, acabó cediendo. Una vez que se encontraba junto a él, sacó su teléfono móvil y le mostró vídeos de Youtube de alto contenido sexual. El pequeño, aterrado por lo que estaba viendo, acudió a la mesa de sus padres y le contó lo sucedido.

Cuando los progenitores llegaron al supermercado el trabajador ya se había marchado. Acto seguido, los turistas germanos solicitaron la presencia de una patrulla de la Policía Nacional. A su llegada, solicitaron al dueño del local que les dejara ver las cámaras de seguridad del establecimiento, pero justamente, el operario se había llevado al menor a una zona ciega del recinto. En ese momento, llegó el trabajador siendo interceptado por los agentes. Al ser interrogado, el joven reconoció que le había enseñado el vídeo porno, pero que había sido el niño el culpable. «Yo estaba aburrido y me puse a ver vídeos porno en Youtube. El niño alemán se puso a mi lado para verlo conmigo», concluyó el ahora detenido.

La investigación sigue abierta y en los próximos días, agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) , tomarán declaración