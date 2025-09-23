Milan e Inter llegan a un acuerdo histórico para intentar salvar San Siro

AC Milan e Inter han anunciado un acuerdo con los estudios de arquitectura Foster + Partners y MANICA, dirigidos respectivamente por Lord Norman Foster y David Manica, para hacer el nuevo San Siro. En caso de que el Ayuntamiento de Milán apruebe la resolución para la venta de la Gran Función Urbana de San Siro, ambos estudios serán responsables del diseño del nuevo estadio de Milán.

«La colaboración con Foster + Partners, una de las firmas de arquitectura más reconocidas a nivel mundial, y MANIC, ya reconocida como líder en el campo de los espacios deportivos, reafirma el fuerte compromiso de los clubes de entregar un estadio que cumpla con los más altos estándares de innovación, confort y sostenibilidad, y que también se destaque como un hito arquitectónico», asegura el comunicado publicado por el Milan.

En el mismo, también revelan que este nuevo recinto, parte de un proyecto de regeneración urbana de aproximadamente 281.000 metros cuadrados y centrado en la innovación y la sostenibilidad, tendrá un aforo de 71.500 asientos «y ofrecerá un ambiente inigualable». Además, contará con dos amplias gradas con una inclinación diseñada para garantizar una visibilidad óptima desde todas las secciones. Y cumplirá con los más altos estándares de accesibilidad, ofreciendo experiencias exclusivas para todos los aficionados y secciones con precios asequibles.

«Foster + Partners es una de las firmas líderes mundiales en arquitectura, urbanismo, ingeniería y diseño sostenibles. Fundada por Lord Norman Foster en 1967, la firma ha diseñado proyectos emblemáticos como el Apple Park de Cupertino, los aeropuertos de Hong Kong y Pekín, el Puente del Milenio de Londres, así como dos tiendas insignia de Apple en Roma y Milán. Fue responsable del plan maestro para el recinto del Estadio de Wembley, que ha transformado la zona en un exitoso distrito de uso mixto con tiendas, restaurantes y miles de nuevas viviendas. La firma también ha trabajado en varios planes maestros a gran escala en Milán, incluyendo Milano Sesto. MANICA, fundada por David Manica en 2007, es reconocida como una firma de primer nivel en el sector de recintos deportivos», cuenta el Milan.

A nivel deportivo, «la firma ha diseñado infraestructuras de renombre internacional como el Allegiant Stadium y el Chase Center, sede de los Las Vegas Raiders y los Golden State Warriors. MANICA también es responsable del diseño del próximo proyecto de estadio transformador que albergará a los Chicago Bears y el Miami Freedom Park, la futura sede del Inter Miami CF. David Manica tiene una relación de trabajo personal con Norman Foster y su empresa que se remonta a casi 30 años, cuando se diseñó el nuevo estadio de Wembley, en Londres, y también incluye la candidatura ganadora del estadio Lusail para la Copa del Mundo de 2024 en Qatar».

«Este importante paso en el desarrollo del futuro estadio representa una inversión estratégica para el futuro y una señal tangible de compromiso con la ciudad de Milán, su historia y su patrimonio cultural, arquitectónico y deportivo. El inicio de las actividades, incluidas las fases de diseño conceptual inicial y anteproyecto, estará sujeto a la finalización de la adquisición de la Gran Función Urbana San Siro por parte de los clubes», concluye el comunicado.