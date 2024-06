La Complutense retira el máster estrella de Begoña Gómez en pleno escándalo por su imputación

La Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid retira el máster estrella de Begoña Gómez en pleno escándalo por su imputación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se trata del máster de Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia, uno de los estudios universitarios que puso en marcha la mujer de Pedro Sánchez a pesar de no tener ninguna titulación oficial. La Escuela de Gobierno confirma que no está previsto impartir esa formación el próximo curso 2024/25. La página web de la cátedra Begoña Gómez aún continúa anunciándolo pero la secretaria de la UCM informa que no acepta matriculaciones.

Por tanto, el máster de Begoña Gómez no se impartirá en la escuela universitaria de la Complutense que organizó las tres ediciones anteriores. En concreto, la jefa de sección de la Secretaría de Alumnos de la Escuela de Gobierno de la universidad señala en varios correos electrónicos que estos estudios no se llevarán a cabo: «El Máster Formación Permanente: Transformación Social Competitiva: ODS como Estrategia no está organizado para impartirlo el próximo curso 2024/2025». A continuación, menciona el catálogo completo de cursos programados donde ya no aparece el máster de Begoña Gómez.

Hace tan sólo unas horas se abrieron las inscripciones a los másteres de la Complutense y no figura uno de los dos que codirige de Begoña Gómez. Por su parte, fuentes oficiales de la UCM confirman a OKDIARIO que si la matricula no está abierta es que el máster no se va a volver a desarrollar tras el verano.

Pese a ello, Begoña Gómez continúa anunciando en la página web de la cátedra que codirige una cuarta edición del máster. «La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, ofrece la única titulación universitaria de posgrado en Transformación Social Competitiva», explica en la web, señalando que el inicio será en octubre de 2024. Sin embargo, la Escuela que lo impartía hasta ahora no lo tiene previsto.

«No disponemos de información sobre la organización del Máster Formación Permanente: Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia el próximo curso académico en esta Escuela», señalan desde la Secretaría de Alumnos de la Complutense tras preguntarle sobre el anuncio que todavía está en la página web que desarrollo Begoña Gómez gracias a un contrato firmado desde la Complutense de 60.500 euros.

El máster de Begoña Gómez

El máster de Begoña Gómez costaba 7.200 euros por alumno. Eran unos estudios orientados a la sostenibilidad en los negocios. Según los organizadores, se trata de un máster eminentemente práctico que «contribuye a la transformación y creación de empresas con valores positivos que generen impacto social de forma sostenible».

La modalidad era semipresencial. Para poder formar a alumnos de América Latina con la pandemia se inició a impartir de forma híbrida. Incorpora seis módulos, donde se detalla cómo son los nuevos modelos de negocios de las empresas sociales, casos de éxito y cuáles son las estrategias de las organizaciones que tienen impacto social. También se abordan las métricas, las herramientas que se usan para medir ese impacto y que las finanzas sean sostenibles.

Los alumnos del máster debían pagar 7.200 euros por plaza. Los organizadores exigían a los estudiantes seleccionados una titulación universitaria, algo que, como desveló OKDIARIO , no posee Begoña Gómez siendo la impulsora de la cátedra y profesora del máster. Al claustro de profesores se suman docentes de distintas empresas como KPMG, Acciona o Prisa Media, entre otras.

Patrocinios

Begoña Gómez se ha quedado sin uno de sus máster, pero también podría quedarse sin los patrocinadores que financian su cátedra. Tal como publicó OKDIARIO, los cuatro años de convenio concluyen ahora y la mujer de Pedro Sánchez no tiene asegurado el patrocinio de las empresas colaboradoras con el proyecto académico. Begoña Gómez tendrá que conseguir 90.000 euros en nuevos patrocinios antes de junio si no quiere perder la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

Escuela de Gobierno de la UCM.

Uno de los actuales patrocinadores, la compañía de seguros Reale, ha confirmado a este periódico que no va a renovar el acuerdo. Por su parte, la Fundación «la Caixa» todavía no ha valorado el caso y apunta que el convenio actual es hasta octubre de 2024. El reglamento exige que «las cátedras se extinguirán al tiempo del vencimiento del plazo establecido en el convenio si las partes no hubieran acordado su prórroga con tres meses de antelación a su vencimiento».

Ese plazo que tiene Begoña Gómez para conseguir patrocinadores acaba este mes de junio. En ese contexto, llama la atención la creación por parte de Begoña Gómez de una empresa con un nombre muy similar (Transforma TSC SL). Quizás pudiera estar valorando seguir con los proyectos desde una compañía privada si finalmente pierde la cátedra. Con la marca de su nueva empresa ha impulsado una web, desvelada por OKDIARIO, por la que pagó 60.500 euros a una consultora. Todo con un contrato universitario con Deloitte y con la colaboración supuestamente altruista de varias multinacionales tecnológicas.