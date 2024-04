Begoña Gómez necesita recaudar 90.000 € en nuevos patrocinios antes de junio para no perder su cátedra

Begoña Gómez tendrá que conseguir 90.000 euros en nuevos patrocinios antes de junio si no quiere perder la Cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense de Madrid. Tal como ha comprobado OKDIARIO, el proyecto académico de la esposa de Pedro Sánchez está contra las cuerdas. Uno de los actuales patrocinadores, la compañía de seguros Reale, ha confirmado a este periódico que no va a renovar el acuerdo. Por su parte, CaixaBank todavía no ha valorado el caso y esgrime que el punto final del convenio actual es octubre de 2024.

El reglamento de cátedras extraordinarias establece que «las cátedras se extinguirán al tiempo del vencimiento del plazo establecido en el convenio si las partes no hubieran acordado su prórroga con tres meses de antelación a su vencimiento». La cantidad mínima para una cátedra son 30.000 euros al año y por un periodo de tres años (90.000 euros en total). Aunque la normativa marca que por causas extraordinarias se hace una excepción, lo habitual es ese mínimo en duración y en financiación.

Con la confirmación oficial de que uno de sus patrocinadores no va a renovar y el otro no está por ahora incondicionalmente decidido a seguir, el panorama de la cátedra de Begoña Gómez es muy negro. Los tres meses de plazo se cumplen en junio de este año. El tiempo corre en contra para mantener vivo ese proyecto académico. En ese contexto, llama la atención la creación por parte de Begoña Gómez de una empresa con un nombre muy similar. Podría estar valorando seguir con los proyectos desde una compañía privada si finalmente pierde la cátedra.

Fuentes de la Complutense confirman que, a día de hoy, no tienen constancia de que esté a punto de firmarse un nuevo convenio para alargar la actividad de la cátedra. Señalan que es muy habitual que las cátedras, cuando termina el periodo de vigencia de sus respectivos convenios, cierren sus puertas. Grandes empresas han apostado por cátedras en esa universidad y al ver que los resultados no son óptimos han dado por finalizada su colaboración al término del plazo fijado en el convenio.

120.000 euros

En total, Begoña Gómez ha podido gestionar estos cuatro años 120.000 euros procedentes de los dos grandes patrocinadores. Para que la cátedra no cierre tras los cuatro años preestablecidos no sería necesario igualar esa cantidad, pero sí que algún patrocinador público o privado aporte un mínimo para cubrir los gastos que supone la cátedra.

Aunque cierre la cátedra, los máster que encabeza Begoña Gómez, a pesar de no tener un título oficial, podrían seguir. Si sigue encontrando año a año alumnos para esas titulaciones, el trabajo como responsable de las mismas no corre peligro. Las fuentes citadas señalan que los máster dependen directamente de una facultad, en este caso de la Escuela de Gobierno, antes conocida como el Centro Superior de Estudios de Gestión, Análisis y Evaluación.

Aunque Begoña Gómez a la hora de presentarse insiste en que es experta en fundraising (captación de fondos, en su traducción al español) ahora está en una situación crítica. El escándalo que han supuesto sus cartas de recomendación a empresas privadas que compiten en licitaciones del Estado o el gasto de 60.500 euros desde la Complutense para desarrollar una página web bajo la marca de su nueva empresa han provocado una crisis reputacional de primer orden.

Begoña Gómez presentando la cátedra en 2020.

En concreto, el 30 de octubre de este año se cumplen cuatro años de la andadura como directora de cátedra de Begoña Gómez. Como adelantó OKDIARIO en 2020, su finalidad era impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como estrategia en las empresas privadas, en línea con el Gobierno de España, que mantiene un ministerio específico para la materia, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que lidera Pablo Bustinduy (Sumar).

Compromisos

Casi cuatro años después, el balance de la cátedra no ha sido tan relevante como para que las empresas patrocinadoras den por sentada la renovación del convenio. Ese acuerdo contaba, por ejemplo, con la promoción de la investigación y generación de contenidos como informes, artículos o estudios de casos de éxito. Igualmente, prometían celebrar 3 congresos abiertos al año y la puesta en marcha de un comité asesor sobre transformación social.

También se contemplaba el desarrollo «en los dos primeros años» de una plataforma tecnológica digital para medir el impacto social que «dará como resultado una maximización del impacto y la generación de nuevas oportunidades e inversiones». Se trata de la polémica web destapada por OKDIARIO que se ha lanzado hace escasas semanas –y, por tanto, en los últimos años del convenio–, con la que Begoña Gómez está recorriendo España promocionándose como conferenciante y como empresaria de Transforma TSC SL.