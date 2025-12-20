‘La Reina del Flow 3’: ¿qué le ocurre a Yeimy Montoya en el primer avance de la temporada?

Ha sido una larga espera, pero, por fin, La Reina del Flow 3 ya tiene fecha de estreno. La popular producción colombiana se ha convertido en una de las series de habla hispana más vistas de los últimos años. Y es que, desde que aterrizó en la pequeña pantalla con su primera temporada, ya comenzó a batir todo tipo de récords. Una historia de romance repleta de música, pero donde las mentiras y la traición juegan un papel fundamental. Pues, nada es nunca lo que parece ser. Un fenómeno audiovisual que vuelve, este próximo 2026, de la mano de nuevos capítulos.

Tal y como se ha informado, La Reina del Flow 3 verá la luz, primeramente, en la plataforma de Caracol TV. Este movimiento no es nada nuevo para los fans, pues también sucedió con la segunda temporada. Pero, que no cunda el pánico. La producción llegará también a Netflix, al igual que las entregas anteriores. Pero, para este esperado momento, tendremos que esperar un poco más. Por lo tanto, todavía no hay fecha de estreno en la plataforma de la N roja. Eso sí, lo que sí se ha podido ver ha sido el primer adelanto. Un tráiler que no ha dejado indiferente a nadie y con el que se pone en duda el paradero de Yeimy Montoya, la gran protagonista.

¿Qué le ocurre a Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3’?

A través de un vídeo de dos minutos y medio, los fans han tenido la oportunidad de tener una primer adelanto de lo que podremos ver, muy pronto, en televisión. De esta manera, y tras un repaso de las dos primeras temporadas, han llegado las dudas.

Durante las grabaciones, los seguidores fueron testigos de pequeñas filtraciones. De hecho, algunas personas ya han tenido la oportunidad de escuchar los nuevos temas que darán forma a esta nueva temporada. Pero, además de esto, comenzaron a surgir los rumores de una posible muerte de la reina. Ante esto, y con el objetivo de calmar las aguas, la página web oficial de Caracol TV ha confirmado que la protagonista no muere. Pero, si habrá un «accidente y desaparición».

Vuelve Mike Rivera, el villano de la segunda temporada

Recordemos que, el pasado 2024, cuando comenzaron las grabaciones de la novela, Carolina Ramírez (actriz que da vida a Yeimy Montoya) no estaba presente. Por cuestiones de agenda, la artista se tuvo que incorporar un poco más tarde. Motivo que habría impulsado este movimiento en la trama.

«Imagina un mundo sin la reina», narra la voz en off en el tráiler. Seguidamente, los fans pueden ver cómo Mike Rivera, el ambicioso productor de la segunda temporada, aparece de nuevo. «Ya es hora de que se acabe todo lo que Charly y Yeimy Montoya representan», dice el personaje. Una clara declaración de intenciones que no ha dejado indiferente a nadie.

De momento, se desconoce qué sucederá con la protagonista. Pero, lo más probable es que sea secuestrada por Mike Rivera. Una terrible situación para Charly Flow y sus hijos, pues la pareja se ha vuelto a convertir en padres con la llegada de una niña. ¿Qué sucederá? Para saberlo tendremos que esperar a los nuevos episodios.