Atracan a dos ‘influencers’ en Zaragoza cuando denunciaban la inseguridad en la ciudad

A plena luz del día, en la calle Casta Álvarez –una de las más inseguras del barrio de San Pablo– dos creadores de contenido fueron atracados por un grupo de magrebíes en Zaragoza. Se trata de Óscar y Álex, dos jóvenes afiliados de Vox que se encontraban grabando un vídeo en esta zona conocida como El Gancho para denunciar la inseguridad cuando fueron asaltados en directo.

«Sabemos que esa zona es muy conflictiva y nosotros queríamos hablar

sobre la degradación de nuestros barrios, a lo que llegaron cuatro sujetos de origen magrebí. Nos robaron el móvil de la mano y tuvimos que plantarles cara», explica Óscar a OKDIARIO.

No hay más que callejear para darse cuenta de que la inseguridad amenaza como una carcoma silenciosa con arrasar un barrio entero. El Gancho está en pleno centro de la ciudad de Zaragoza, sin embargo, son pocos los comercios que logran sobrevivir en la zona, mientras las asociaciones sociales proliferan.

Las vías del tranvía de Zaragoza que atraviesan la Avenida de César Augusto separan dos mundos en pleno centro de la ciudad. El Mercado Central, por un lado, y el barrio de San Pablo, en la otra orilla, representan dos realidades distintas a cuatro metros la una de la otra.

Los dos amigos no se quedaron de brazos cruzados. «Sentimos rabia y corrimos hacia ellos para recuperar mi móvil. Yo no vivo de crear contenido, sino de echar cubos de basura en Zaragoza y sé lo que cuesta conseguir las cosas», explican indignados.

Ambos están de acuerdo en la deportación de todos aquellos inmigrantes que delincan. En su discurso calan las políticas que defiende el líder de Vox. Son zoomers, creadores de contenido local y de la cantera de la formación.

Después de ser asaltados tenían claro que no iban a dar parte a la Policía Nacional el altercado. Como parte de la generación zoomer, optaron por denunciarlo en sus redes sociales.

«Son miles de personas las que hacen lo mismo. Si de verdad tuviésemos que al día siguiente los tenemos detenidos y están de vuelta en sus países, pues entonces sería muchísimo más efectivo y la tasa de datos subiría muchísimo más de la que tenemos ahora mismo», sostiene.

Álex, nacido en El Salvador, lleva 8 años en España. Huyó de la delincuencia y el peligro de las maras. Ahora, mientras ve que su país se convierte en un referente internacional sobre cómo afrontar las pandillas, contempla con consternación el incremento de criminalidad en Zaragoza, una de las ciudades que eran de las más seguras de España.

«Esto se parece a mi país. Si esto no mejora, vamos por el mismo camino», explica. «La gente, cuando ve nuestro vídeo, se sorprende de que nos robaran al mediodía. El gobierno de la ciudad insiste en repetir que está reavivando estos barrios, pero suena a fake news. Los vecinos sabemos que hay un problema grave».