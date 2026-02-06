Quién es Richy Castellanos: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famoso

Formar parte de la industria del entretenimiento y del mundo el espectáculo no es fácil. Pero, a lo largo de la historia, hemos podido conocer todo tipo de rostros. Algunos más particulares que otros. Por ello, el nombre de Richy Castellanos no puede faltar en nuestra noticia. Y es que, este madrileño se ha convertido en toda una celebridad, entre otros aspectos, por contar con una larga lista de famosos en su agenda de contactos. Un hito del que no todo el mundo puede presumir. Pero, su arrolladora agenda en el ámbito de las relaciones públicas le han permitido crecer profesionalmente.

Nacido en 1968, en Madrid, Richy Castellanos siempre soñó con ser un futbolista profesional. Pero, una lesión le impidió cumplir su sueño de fichar por uno de los equipos más importantes del mundo: El Real Madrid. Como deportista no pudo llegar a lo más alto, pero eso no le impidió superarse. Por eso, su desparpajo y carisma le abrieron las puertas en el mundo de la organización de eventos y relaciones públicas. Una profesión que, por lo que se puede apreciar, le va de maravilla. Realizamos un repaso por el lado más profesional y por el más personal del madrileño.

Su carrera profesional

Con el objetivo de crecer profesionalmente, Richy Castellanos fundó Camarón Evento en 1992. Poco a poco, el empresario fue creciendo en el sector y, desde entonces, la empresa organiza eventos, ruedas de prensa, conciertos, estrenos de películas o importantes partidos de fútbol benéficos, entre otras cosas. Y es que, ha tenido la oportunidad de trabajar con celebridades como Joaquín Cortes, José Mota, Omar Montes, Emma Suárez, etc.

Asimismo, se ha convertido en una figura muy conocida entre muchas estrellas. De hecho, supuestamente, le han llegado a ofrecer grandes cifras de dinero por su lista de contactos en el mundo de las celebridades. «Me pagarían cantidades muy altas, pero no hay precio porque la confianza no se vende. Ni por un millón de euros desvelaría un secreto. Me han ofrecido mucho por ir a los platós y contar cosas, pero jamás traicionaré a un amigo. Prefiero perder ganando», comentó para el equipo de Telecinco, según citan en su web.

Richy Castellanos es considerado el «confidente de los famosos», por su relación cercana con artistas, deportistas y celebridades. A lo largo de su carrera, ha participado en entrevistas, libros y programas. De hecho, recientemente, fue entrevistado en el programa Plano General de RTVE.

Su lado más personal

A nivel personal, Richy Castellanos se muestra como un hombre muy privado con su vida íntima. Pero, ha confesado que es creyente, amante del deporte y de una vida sana y equilibrada. Por otro lado, en lo sentimental, se desconoce si el empresario tiene el corazón ocupado o no. Pues, nunca ha presentado a nadie públicamente.