Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé tormentas y descenso de temperaturas

Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas a fuertes marcarán el día en el conjunto del territorio andaluz, con tormentas ocasionales en la vertiente atlántica. Las sierras verán nubes bajas y brumas matinales, además de bancos de niebla. La cota de nieve se situará alrededor de los 1000 metros, ascendiendo por encima de 1500 metros a medida que avance la jornada. Las temperaturas descenderán ligeramente, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados que se intensificarán.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 7 de febrero

Lluvias intensas y viento fuerte durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 15 grados, la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará con fuerza desde el sur, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos, así que es recomendable abrigarse bien.

A medida que avance la mañana, la humedad en el ambiente se sentirá pesada y aunque el sol intentará asomarse tímidamente, las nubes dominarán el panorama. Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se mantendrá alta y la temperatura apenas alcanzará los 15 grados, mientras que la luz del día se irá desvaneciendo con la puesta del sol a las 18:54. Así que, si tienes planes al aire libre, mejor ten a mano un paraguas y un abrigo.

Córdoba: nubes grises y lluvia persistente

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un viento fuerte del sur, que sopla a 30 km/h y una sensación térmica que apenas alcanza los 5°C. La lluvia se hará presente desde temprano, con una probabilidad del 100% y el cielo se tornará cada vez más denso a medida que avanza la jornada.

A medida que la tarde se aproxima, el panorama no mejora; la probabilidad de lluvia se mantiene en 100% y las temperaturas apenas superarán los 13°C. La humedad, que alcanzará niveles del 100%, puede resultar agobiante. Con ráfagas de viento que podrían llegar a 45 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusual.

En Huelva, cielos nublados y ambiente fresco

El tiempo se presenta con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados. A lo largo de la mañana, se espera un ambiente fresco, mientras que por la tarde, las nubes podrían dejar caer algunas gotas, aunque sin grandes complicaciones. El viento soplará de forma moderada, aportando una sensación de frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ya que el ambiente es propicio para las actividades diarias. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar aire fresco puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia alcanza el 100% desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 13 grados. A medida que avance la jornada, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, también en un 100% y el cielo seguirá cubierto, aunque la temperatura máxima no superará los 16 grados. Con la puesta del sol a las 18:57, Cádiz disfrutará de unas 10 horas y 36 minutos de luz, pero será un día fresco y variable, donde la lluvia y el viento marcarán la pauta.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica y se espera que la tarde-noche traiga precipitaciones significativas. Con temperaturas que apenas alcanzarán los 12 grados, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento también soplará con fuerza. Un día ideal para disfrutar de un buen café caliente en casa.

Chubascos intermitentes y viento moderado en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 16 grados, aunque la sensación térmica se sentirá más cálida.

Con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Además, el viento del este soplará a una velocidad moderada, lo que podría hacer que la sensación térmica baje a 8 grados en algunos momentos.

Granada: cielo cubierto y lluvia constante

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 2 grados, lo que hará que el ambiente se sienta fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento del sur soplará a una velocidad moderada. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no mejorará y la humedad será notable.

Almería: cielo despejado y chubascos a la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del día. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, el viento del sur comenzará a soplar con fuerza, alcanzando hasta 30 km/h y se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse en la tarde, cuando el termómetro suba hasta los 17 grados.

Con la llegada de la tarde, se anticipan precipitaciones más intensas, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. La humedad alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Así que, aunque el sol se asome brevemente, es mejor estar preparados para un final de jornada lluvioso.

