El PP se queda con el senador autonómico por Extremadura que le había cedido a Vox en 2023

El Partido Popular ha dejado finalmente a Vox sin el puesto de senador autonómico que ya le ofreció en 2023 tras su acuerdo de Gobierno para investir a María Guardiola. En su lugar, los populares han propuesto al líder del partido en Cáceres, Laureano León.

Lo cierto es que la designación del presidente de la dirección provincial cacereña pone de manifiesto la desconexión que, hasta este momento, mantienen ambas formaciones políticas -PP y Vox- que siguen sin cerrar un acuerdo para conformar Gobierno.

Ha sido el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez, quien ha comunicado la decisión de la dirección regional del partido de postular a León como próximo parlamentario en la Cámara Alta. Un puesto, por contra, que ya ostentó Vox en el año 2023 y que formó parte del acuerdo de 60 medidas para sellar un acuerdo de Gobierno con el PP.

Ángel Pelayo Gordillo, diputado de Vox en la Asamblea extremeña, ha ejercido hasta la convocatoria del adelanto electoral como senador autonómico por su comunidad. De hecho, su papel en la Cámara Alta, le ha valido para consolidarse como una de las voces más reconocidas de los verdes en el Senado.

Desencuentros con Vox

El primer desencuentro entre PP y Vox se produjo el pasado 20 de enero cuando ambas formaciones políticas, con 29 y 11 paralmentarios respectivamente, llegaron sin acuerdo para la conformación de la Mesa de la Cámara extremeña.

Los de Guardiola consiguieron con una mayoría simple, aunque en una segunda vuelta, nombrar al popular Manuel Naharro como nuevo presidente de la Asamblea. Ello, después de que sobre la mesa de las negociaciones entre los dos partidos se hubiera planteado la posibilidad de ceder este cargo a los de Abascal.

Un total de 10 diputados de los de Guardiola cedieron en cambios su apoyo a Vox para tener un puesto en la Mesa del parlamento. Un elemento, según destacaron fuentes populares, con el que consolidaban su papel como tercera fuerza política en Extremadura. En este caso, nombraban al frente de la Secretaría Primera de la Asamblea a su diputada Beatriz Muñoz Cortés.