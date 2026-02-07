Bruselas tiene intención de aplicar cuanto antes el acuerdo comercial con los países del Mercosur. Varias fuentes del Parlamento Europeo han afirmado a OKDIARIO que una fecha probable podría ser entre marzo y abril, tras una reunión con el Consejo Europeo. Sin embargo, los países que se oponen a este pacto –Francia, Hungría y Polonia– podrían detener las pretensiones de la Comisión Europea solicitando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que lo cancelara como medida cautelar.

Las fuentes indican que, para que esto ocurra, uno o más estados miembro debería solicitarlo a la Justicia y, después, el juez tendría que valorarlo y aprobarlo. Si esto no sucede, la sensación entre los europarlamentarios es que el acuerdo se comenzará a aplicar en primavera.

Con todo, el siguiente paso es la votación del próximo martes, en la que los eurodiputados tendrán que votar a favor o en contra de las medidas de salvaguardia. Medidas que, según explican a este periódico fuentes de Vox, son «cosméticas». Esto es porque los requisitos a la hora de invocar esta protección son «demasiado engorrosos».

Este es el argumento que algunos partidos con representación van a utilizar a la hora de votar en contra de las medidas de salvaguardia esta semana. Y es que, si se aprueban tal y como están concebidas en la actualidad, el proceso de activación va a ser tan largo y complejo que sus efectos quedan aminorados.

Las medidas de Bruselas en Mercosur

«Para que la Comisión empiece a aplicar el Reglamento de salvaguardia se tienen que dar una serie de circunstancias. La primera y más importante es un serio daño a la industria europea. A partir de ahí, se inicia un proceso de investigación para saber si se están produciendo los supuestos para la aplicación de cláusula», explican fuentes solventes.

«Es un procedimiento en el que los 27 Estados miembro hacen alegaciones. Podría suceder que haya un daño a un producto en España y que Letonia diga: a nosotros nos parece muy bien. La Comisión, ante eso, termina el expediente, y si efectivamente se producen los supuestos para aplicar las medidas, entonces inicia un proceso nuevo para ver qué cláusula de salvaguardia aplica», declaran.

«En el camino, el sector que sea ya ha sufrido un daño grave, porque las cláusulas de salvaguardia no son automáticas, porque si el supuesto es que haya un daño grave, quiere decir que el daño ya se ha producido», sentencian. Por otro lado, estas medidas tendrán una aplicación máxima de dos años, por lo que el sector y algunos grupos parlamentarios en Europa consideran que son «una estafa».

En ese sentido, las fuentes denuncian que lo que se va a votar este martes es sólo un «maquillaje» para tratar de convencer al sector primario de que Mercosur no le va a perjudicar y evitar que su oposición genere un problema a la hora de su aplicación, que podría ser más pronto de lo esperado.