Quema del Dios Momo 2026: qué día es y quién era este personaje del Carnaval de Cádiz

El Carnaval de Cádiz es protagonista estos días debido a la celebración de su concurso de agrupaciones, el famoso COAC. Sin embargo, la programación de este carnaval es mucho más completa y cuenta con otras tradiciones que de hecho, marcan su carácter. En concreto, tenemos que hablar de la Quema del Dios Momo, un ritual que marca, de manera oficial, el cierre del carnaval y el comienzo de la Cuaresma. Pero ¿cuándo es exactamente y cómo se celebra?

En 2026, la quema del Dios Momo volverá a celebrarse con un amplio cortejo, un pregón muy esperado y una plaza abarrotada de público. Para este ritual, cada año se elige una figura destacada del Carnaval que encarna al Gran Momo y da lectura al pregón previo, un honor reservado a quienes han contribuido de forma notable a la fiesta. Esta vez, el protagonista será Luis Manuel Rivero Ramos, uno de los nombres más reconocidos del panorama carnavalero. De este modo, cuando llegue el martes 17 de febrero, Cádiz pondrá de nuevo en escena todo lo que representa su identidad: humor, ironía, música, respeto por la tradición y ese modo tan propio de despedirse del carnaval sin dejar de celebrarlo.

Quema del Dios Momo 2026: qué día es

La Quema del Dios Momo 2026 se celebrará el martes 17 de febrero en la Plaza de San Antonio, uno de los escenarios más emblemáticos del centro histórico. El cortejo comenzará en torno a las 20:00 horas, recorriendo varias calles del casco antiguo hasta llegar a la plaza, donde a las 21:30 horas está previsto el acto principal: el pregón y la quema simbólica del personaje.

Aunque la tradición marca el cierre del Carnaval, en Cádiz esta fecha no supone el fin real de la fiesta. Tras la quema, la ciudad sigue inmersa en celebraciones, actuaciones y eventos que completan una semana intensa en la que el espíritu carnavalero continúa muy vivo.

Luis Rivero, Gran Momo 2026

El encargado de dar el pregón en esta edición será Luis Manuel Rivero Ramos, una figura imprescindible del Carnaval de Cádiz contemporáneo. Aunque nació en Tarragona, Rivero vivió allí apenas unos meses antes de trasladarse definitivamente a la provincia gaditana. Su trayectoria es amplia y muy reconocida: ha formado parte de comparsas, ha escrito agrupaciones juveniles, ha dirigido coros y ha acumulado 11 premios en 14 años, un logro al alcance de muy pocos.

Debutó en 1989 en la chirigota Los vizkingos de la Peña Nuestra Andalucía. En 1995 escribió su primera comparsa juvenil, Carasucia, y en 2003 alcanzó su primer gran premio con Guadalupe, una comparsa recordada por los aficionados. Más tarde dio el salto a la modalidad de coros, donde continúa siendo uno de los grandes referentes de la fiesta. Además de su carrera carnavalera, es profesor de Educación Musical y director del colegio público San Felipe, y recibió el Antifaz de Oro en 2017, uno de los reconocimientos más importantes que puede otorgar el Carnaval.

Quién es el Dios Momo y qué simboliza su quema

El Dios Momo es una figura que simboliza la esencia del Carnaval: la crítica, la ironía, la libertad y la celebración de la vida. Su quema es el gesto final que marca el tránsito hacia la Cuaresma, aunque para los gaditanos es más una despedida simbólica que un punto y final real. El acto combina solemnidad y humor, con la lectura del pregón a cargo del Gran Momo y diversas actuaciones carnavaleras que llenan la plaza.

Recorrido del Dios Momo

Uno de los momentos más esperados es el cortejo que recorre las calles del centro. En 2026, el itinerario será el siguiente:

Plaza de San Juan de Dios

Calle Nueva

Calle San Francisco

Plaza San Francisco

Callejón del Tinte

Calle Sagasta

Calle Ancha

Plaza de San Antonio

Otros actos del Carnaval de Cádiz 2026 que no te puedes perder

El Carnaval de Cádiz 2026 no es sólo el COAC o la quema del Dios Momo. De nuevo este año, llega cargado de actividades con batallas de coplas, los carruseles de coros, las fiestas infantiles, los conciertos de Cádiz Sonora y la actividad en torno a la Casa del Carnaval, que vuelven a marcar el pulso de una semana intensa donde siempre ocurre algo en cada esquina. Este año, además, se incorpora el tablao de San Francisco a la Batalla de Coplas, la cabalgata estará dedicada al mar y el coro de Antonio Procopio se suma a los carruseles, una de las novedades más comentadas.

El programa infantil refuerza su presencia con actividades prácticamente a diario entre el jueves 12 y el domingo 22 de febrero. Habrá pregón infantil, juegos, títeres, comparsas juveniles y zonas temáticas como Alicia en el país de las maravillas o Carnavalópolis, repartidas entre plazas como San Juan de Dios, Ana Orantes y San Antonio. También regresa La cantera callejea, que llevará agrupaciones infantiles y juveniles por distintos puntos del centro.

La programación general incluye momentos muy esperados: la Final del COAC 2026 el viernes 13 de febrero en el Falla; el pregonazo de Manu Sánchez el sábado 14 en San Antonio; los carruseles de coros durante el fin de semana; la Cabalgata Magna del domingo 15; y los grandes conciertos nocturnos con artistas como Judeline, Miss Caffeina, Pastora Soler, G5, Vera Fauna o Lori Meyers. A ello se suma el circuito de agrupaciones por La Viña, Candelaria y San Francisco, el Concurso de Tanguillos, los romanceros en Santa María y, como broche final, la Quema de la Bruja Piti el domingo 22 en Puertas de Tierra, que cerrará definitivamente la semana carnavalera.