Mert Ramazan Demir (Ferit en ‘Una nueva vida’) sorprende con una confesión: «Siempre vuelvo a ver…»

Una nueva vida se ha convertido en el empujón que Mert Ramazan Demir necesitaba para impulsar su carrera profesional. Y es que, la ficción ha cruzado fronteras con su historia. Pues, ha conquistado a la audiencia de más de 120 países. Un hito sin precedentes que ha convertido al joven, de 27 años, en uno de los galanes turcos más deseados por las producciones audiovisuales. Pero, llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Tal y como él mismo ha explicado, ha tenido que realizar un profundo trabajo de comprensión. Pues, si ponía en tela de juicio los actos de su personaje, le hubiera sido imposible representarlo como lo ha hecho. Sin interferir en su existencia narrativa.

Mert Ramazan Demir se ha sincerado y ha confesado que su método se ha basado en empatizar y entender los impulsos del personaje. Una situación que no ha sido nada fácil, pues también se trata de una producción que ha requerido de muchas sesiones de rodaje. Pero, como actor profesional, no ha sido el único personaje que le ha supuesto un reto. De todos sus papeles aprende algo y, por mucho que pase el tiempo, siempre le viene bien recordar algunas escenas. «Aunque no tenga tiempo de verlas en profundidad, siempre vuelvo a ver las escenas», confiesa, según cita El Confidencial.

Mert Ramazan Demir se sincera: «Tengo cierta resiliencia ante la vida»

«Sobre todo las que me resultaron difíciles de grabar. Si hay algo que no me gusta, lo critico y me río de las partes graciosas», agrega con humor. Asimismo, su éxito en la industria interpretativa le ha llevado a ser elegido para representar como imagen a grandes marcas. Una situación que lo ha alzado, también, como modelo.

Respecto a la fama, ha sido honesto. «Trabajo tanto que ni siquiera me doy cuenta. Así que no puedo decir que la fama me haya cambiado la vida. Es una sensación agradable conocer gente que me reconoce durante los breves ratos que estoy fuera», dice. A pesar de su juventud, se considera un hombre muy trabajador y alegre, pues siempre intenta ver el lado positivo de las cosas. «Tengo cierta resiliencia ante la vida, y eso me encanta», señala.

«No me obsesiono demasiado con las cosas, soy paciente, creo en el cambio y no me asusta», comenta. De hecho, y con el final de Una nueva vida en Turquía, Mert Ramazan Demir ya tiene entre manos muchos otros proyectos profesionales. El 2026 se presenta como un año de mucho trabajo para este galán turco. Una situación de la que está muy agradecido.

¿Cuándo se emite ‘Una nueva vida’, la serie de Antena 3?

Como los seguidores de la ficción saben muy bien, cada domingo se emite una nueva entrega en Antena 3. Un episodio que comienza su emisión a partir de las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias). Asimismo, para verlo tan solo hay que sintonizar la televisión y poner el canal líder de Atresmedia. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, también se puede ver gracias a la web de atresplayer.