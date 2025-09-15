Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta serie, conscientes de que siempre saben cómo sorprenderles. El pasado viernes 12 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 253 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo el hecho de recordar la muerte de Pilara no ha hecho más que sembrar la discordia entre Victoria y José Luis. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra forma, el matrimonio que forman ambos acaba gravemente tocado.

Es algo que no han podido evitar, ni mucho menos. Lejos de que todo quede ahí, no hay que dejar de mencionar que el duque acaba siendo testigo de una de las noticias más duras e impactantes que ha recibido hasta la fecha. Es más que evidente que es algo que no esperaba, ni mucho menos. Rafael y Adriana se han reunido para darle a conocer la peor de las informaciones sobre un asunto que, a priori, iba a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Un hecho que se suma a los otros tantos que están marcando un antes y un después, no solamente en esta recién estrenada temporada 3, sino en la historia original de esta serie diaria que continúa arrasando en La 1 de Televisión Española.

¿Qué sucede en el capítulo 254 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Rafael no duda un solo segundo en armarse de valor para dar un importantísimo paso a nivel personal. ¿A qué nos referimos, exactamente? A tratar de averiguar la posible implicación de Ana en la muerte de Julio.

Sobre todo después de lo que, en confianza, Francisco ha querido confesarle todo lo que sucedió aquella tarde. Por si fuera poco, Victoria trata de hacer todo lo que está en su mano para lograr reconciliarse con José Luis, antes de que las cosas se compliquen cada vez más y por momentos. Pero nada más lejos de la realidad.

Y todo porque el duque sigue sin encontrar respuesta al motivo por el que decidió mentirle respecto a la muerte de Pilara. Un gesto que, inevitablemente, le ha producido una gran desconfianza. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.