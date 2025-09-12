No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 11 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 252 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo, inevitablemente, el duque cae preso de la inquietud como consecuencia de diversas y preocupantes acusaciones. Algo que, desde luego, le genera mucha incertidumbre, ya que es complicado saber qué rumbo tomar cuando hay tantas cuestiones en el aire.

Por si fuera poco, los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria han podido ver cómo, dadas las circunstancias, Rafael desconfía al máximo de la inesperada propuesta de José Luis a Adriana. Es evidente que no puede evitar tener malos pensamientos al respecto, después de todo lo que han vivido en los últimos tiempos. Lejos de que todo quede ahí, en cuanto al misterio de quién sirvió la merienda de Julio aquella tarde, alguien parece haber encontrado la respuesta, y lo ha hecho de manera fortuita. ¿El motivo? Una persona sorprende al recordar, repentinamente, que fue Ana. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, ésta acaba enfrentándose a una situación verdaderamente preocupante, a la par que delicada.

¿Qué sucede en el capítulo 253 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 12 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo recordar la trágica muerte de Pilara, inevitablemente, va a sembrar la discordia entre José Luis y Victoria. Hasta tal punto que su matrimonio queda gravemente tocado, como no podía ser menos. Estamos ante un imponente punto de inflexión que va a dar de qué hablar en los próximos días.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ser testigos de cómo el duque sufre de nuevo después de que Adriana y Rafael le hagan conocedor de la peor de las noticias. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.