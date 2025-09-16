Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos y ex concejal de Marchamalo

Martina García Anguita, secretaria de Acción Institucional de Podemos en Castilla-La Mancha y ex concejal de Marchamalo (Guadalajara), ha muerto a los 25 años.

Martina estudiaba el Grado de Derecho y durante el mandato de 2019 fue una de las concejales más jóvenes de la historia con tan sólo 19 años, en el municipio de Marchamalo.

Además, ocupó en distintas ocasiones puestos en las papeletas electorales, fue la portavoz del Área Joven de Podemos Castilla-La Mancha y responsable de su Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024.

En la pasada asamblea ciudadana de Podemos C-LM concluida el 15 de diciembre Martina García fue elegida consejera ciudadana con el quinto mayor apoyo de la región.

El partido ha informado de su fallecimiento, lamentando la pérdida de «una persona bondadosa, con unas enormes ganas de vivir y luchar». «Nos han quitado un trozo de vida», han señalado.