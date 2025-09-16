Éste es el mensaje de Abascal contra la inmigración ilegal que ya han visto 8 millones de británicos

El activista británico Tommy Robinson ha expresado públicamente su apoyo a Vox como el «único partido que salvará a España» y ha publicado un video de Santiago Abascal que ya han visto 8 millones de británicos. «Sólo hay un partido que salvará a España. El partido es Vox, liderado por un líder valiente, que es Santiago», ha declarado Robinson, que acumula más de 1,5 millones de seguidores en sus redes sociales.

Vox ha pronunciado un discurso en el que ha alertado sobre las amenazas existenciales que se ciernen sobre la civilización occidental. «Occidente está en una situación límite. Gran Bretaña y España están en una situación límite. Nuestra identidad como civilización y nuestros mayores logros, como la democracia, el derecho de propiedad y la libertad de expresión están bajo asedio. Lo peor es que este ataque viene desde dentro de nuestras fronteras», ha dicho.

Abascal también ha defendido medidas drásticas contra la inmigración, proponiendo «la deportación masiva de inmigrantes no integrados, aquellos en situación de absoluta ilegalidad y también los regularizados que delinquen». Además, el dirigente de Vox ha extendido su crítica a quienes «militan en esa yihad que quiere imponer sus costumbres a las nuestras y quiere imponer la brutalidad primitiva de la sharia a nuestras leyes».

En esta misma línea, el presidente de Vox ha arremetido contra los gobernantes por tratar de controlar la narrativa pública a través de la censura. «Quieren controlar las redes sociales como controlan los medios tradicionales, públicos y privados, comprados con dinero de los contribuyentes», ha asegurado el líder de Vox quien también ha criticado al legislación sobre delitos de odio calificándola de «aberración del invento antijurídico» diseñada para «perseguir a cualquiera que cuestione la gran mascarada que sostienen unos partidos políticos que ya no tienen ninguna credibilidad».

Ahora bien, frente a todo esto Abascal ha garantizado que la resistencia continuará y que «por cada voz que silencien se levantarán mil más» porque estamos determinados a «reconquistar todos los espacios de libertad, empezando por ese bien tan preciado y occidental como es la libertad de expresión».

Abascal ha denunciado lo que considera una estrategia de persecución judicial contra líderes nacionalistas europeos, citando los casos de Marine Le Pen en Francia, Alternativa para Alemania, Matteo Salvini y Giorgia Meloni como ejemplos de esta «judicialización».

Por último, el dirigente ha concluido con una declaración de intenciones: «Reconquistaremos todo y restauraremos con la verdad todos los espacios de libertad que nos han arrebatado. Nuestras naciones prevalecerán, y nuestros jóvenes mayores y familias vivirán en libertad y prosperarán».